Генич и Ловчев сделали прогноз на матч Бельгия - Россия

В видеопроекте "Российской газеты" "Игра головой" эксперты рассуждали о шансах нашей сборной в стартовом матче чемпионата Европы против команды Бельгии, которая лидирует в рейтинге ФИФА.

Комментатор "Матч ТВ" считает, что против бельгийской сборной россиянам не стоит играть в атакующий футбол, надо терпеть и искать свои шансы в контратаках. При этом Константин Генич уверен, что именно сейчас у россиян больше всего шансов против этого соперника.

"Уверен, что Черчесов и его штаб понимают, что сейчас играть с Бельгией - самый удачный момент. В первом туре, когда бельгийцы рассчитывают пройти далеко, они не станут выплескивать весь свой максимальный потенциал и будут играть на голом классе и мастерстве. Не будет сверхскоростей, наши будут "сидеть в окопах" и ждать шансов в контратаках. Не знаю, кто появится в составе, чтобы убегать - Головин, Ионов и Дзюба, чтобы цепляться за мяч. Скорее всего, будет не самая яркая игра, но класс есть класс. Даже без де Брейне и, возможно, Азара там есть Лукаку, Мертенс и ряд других игроков. Там вообще банда сумасшедшая", - считает он.

При этом Генич отметил, что главным фактором станет надежность обороны, ведь Бельгия любит наказывать за ошибки.

По мнению Евгения Ловчева, российская команда уже отрабатывала модель игры против Бельгии в контрольном матче против Польши. Он выделил умение соперника проводить скоростные атаки.

"Думаю, что такого счета, как 4:1 в пользу Бельгии, точно не будет. Будет равная игра, и все будет зависеть от ошибок наших защитников, поскольку их иногда бывает довольно много", - считает экс-футболист сборной СССР.