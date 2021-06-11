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11.06.2021 11:41
Рубрика: Спорт

Генич назвал фаворита Евро-2020

Текст: Елена Казьмина
Фото: РГ Фото: РГ
Фото: РГ

Константин Генич, комментатор "Матч ТВ", в видеопроекте "Российской газеты" "Игра головой" назвал фаворита стартующего чемпионата Европы по футболу. По его мнению, финал выиграет сборная Италии.

Фото: REUTERS/Alberto Lingria
Матч Италия - Турция откроет Евро-2020

Также Генич отметил, что работа главного тренера Роберто Манчини в итальянской сборной впечатляет. "В Италии он чувствует себя комфортно", - подчеркнул комментатор.

А вот в чемпионате России, по его словам, у него не было заинтересованности.

Напомним, что Манчини возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров (6 млн евро в год).

Сегодня в Риме на стадионе "Олимпико" в 22:00 матчем Италия - Турция стартует Евро-2020. Сборная Италии в третий раз в своей истории сыграет в первом матче чемпионата Европы.

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