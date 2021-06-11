Генич назвал фаворита Евро-2020

Константин Генич, комментатор "Матч ТВ", в видеопроекте "Российской газеты" "Игра головой" назвал фаворита стартующего чемпионата Европы по футболу. По его мнению, финал выиграет сборная Италии.

Также Генич отметил, что работа главного тренера Роберто Манчини в итальянской сборной впечатляет. "В Италии он чувствует себя комфортно", - подчеркнул комментатор.

А вот в чемпионате России, по его словам, у него не было заинтересованности.

Напомним, что Манчини возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров (6 млн евро в год).

Сегодня в Риме на стадионе "Олимпико" в 22:00 матчем Италия - Турция стартует Евро-2020. Сборная Италии в третий раз в своей истории сыграет в первом матче чемпионата Европы.