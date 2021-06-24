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24.06.2021 00:19
Рубрика: Спорт

Определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы по футболу

Стали известны все пары 1/8 финала первенства Европы-2020 по футболу. Первые матчи этой стадии пройдут в субботу 26 июня.
Текст: Артур Нанян

В этот день в Лондоне Италия встретится с Австрией, а в Амстердаме валлийцы померятся силами с датчанами.

Вот как полностью выглядит расписание 1/8 финала Евро.

26 июня, суббота

19:00*. Уэльс - Дания (Амстердам)

22:00. Италия - Австрия (Лондон)

27 июня, воскресенье

19:00. Нидерланды - Чехия (Будапешт)

22:00. Бельгия - Португалия (Севилья)

28 июня, понедельник

19:00. Хорватия - Испания (Копенгаген)

22:00. Франция - Швейцария (Бухарест)

29 июня, вторник

19:00. Англия - Германия (Лондон)

22:00. Швеция - Украина (Глазго)

Уже известно, какие команды попадут друг на друга в случае успеха в 1/8 финала. Ниже приведем сетку четвертьфинальной стадии Евро.

2 июля, пятница

19:00. Франция/Швейцария - Хорватия/Испания (Санкт-Петербург)

21:00. Италия/Австрия - Бельгия/Португалия (Мюнхен)

3 июля, суббота

19:00. Нидерланды/Чехия - Уэльс/Дания (Баку)

21:00. Швеция/Украина - Англия/Германия (Рим)

Фото: Getty Images
Франция, Португалия и Германия вышли в плей-офф Евро-2020

Полуфинальные матчи и финал пройдут в Лондоне. В 1/2 финала одна из этих четырех сборных - Франция, Швейцария, Хорватия или Испания, - сыграет 6 июля с одной из следующих команд: Италия, Австрия, Бельгия или Португалия. На следующий день Нидерланды, Чехия, Уэльс или Дания встретятся с одной из следующих сборных: Швеция, Украина, Англия либо Германия. Финал же запланирован на 11 июля.

Плей-офф Евр-2020 проводится по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Если матч на этом этапе завершается вничью после 90 минут основного времени, назначается овертайм (два тайма по 15 минут). Если и по окончании дополнительного времени счет равный, то победитель определяется в серии пенальти.

*Время указано московское.

P.S.

"РГ" собрала лучшие фотографии с матчей группового этапа чемпионата Европы по футболу в одну галерею.

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