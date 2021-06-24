Определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы по футболу
В этот день в Лондоне Италия встретится с Австрией, а в Амстердаме валлийцы померятся силами с датчанами.
Вот как полностью выглядит расписание 1/8 финала Евро.
26 июня, суббота
19:00*. Уэльс - Дания (Амстердам)
22:00. Италия - Австрия (Лондон)
27 июня, воскресенье
19:00. Нидерланды - Чехия (Будапешт)
22:00. Бельгия - Португалия (Севилья)
28 июня, понедельник
19:00. Хорватия - Испания (Копенгаген)
22:00. Франция - Швейцария (Бухарест)
29 июня, вторник
19:00. Англия - Германия (Лондон)
22:00. Швеция - Украина (Глазго)
Уже известно, какие команды попадут друг на друга в случае успеха в 1/8 финала. Ниже приведем сетку четвертьфинальной стадии Евро.
2 июля, пятница
19:00. Франция/Швейцария - Хорватия/Испания (Санкт-Петербург)
21:00. Италия/Австрия - Бельгия/Португалия (Мюнхен)
3 июля, суббота
19:00. Нидерланды/Чехия - Уэльс/Дания (Баку)
21:00. Швеция/Украина - Англия/Германия (Рим)
Полуфинальные матчи и финал пройдут в Лондоне. В 1/2 финала одна из этих четырех сборных - Франция, Швейцария, Хорватия или Испания, - сыграет 6 июля с одной из следующих команд: Италия, Австрия, Бельгия или Португалия. На следующий день Нидерланды, Чехия, Уэльс или Дания встретятся с одной из следующих сборных: Швеция, Украина, Англия либо Германия. Финал же запланирован на 11 июля.
Плей-офф Евр-2020 проводится по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Если матч на этом этапе завершается вничью после 90 минут основного времени, назначается овертайм (два тайма по 15 минут). Если и по окончании дополнительного времени счет равный, то победитель определяется в серии пенальти.
*Время указано московское.
P.S.
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