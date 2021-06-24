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24.06.2021 00:11
Рубрика: Спорт

Франция, Португалия и Германия вышли в плей-офф Евро-2020

Матчи третьего тура группового этапа Евро-2020 в квартете под литерой "F" Франция - Португалия в Будапеште и Германия - Венгрия в Мюнхене завершились с одинаковым счетом 2:2. Это позволило португальцам и немцам выйти в плей-офф вслед за французами.
Текст: Илья Соболев

Франция к последнему туру задачу выхода в плей-офф уже решила, а португальцам для железного попадания в плей-офф требовалось просто сыграть вничью. С учетом прагматичной игры, которую обе команды показали в предыдущих матчах, в этой встрече вполне можно было ожидать скучных нулей. Но соперники решили поиграть в футбол.

Фото: Tibor Illyes - Pool/Getty Images
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Впрочем, обоюдоострые действия команд привели к голу только на исходе получаса. Льорис в верховой борьбе двинул кулаком по голове португальцу Данилу, и главный арбитр встречи Матео Лаос без раздумий назначил пенальти. Криштиану Роналду с "точки" был неумолим, забив уже свой четвертый гол на турнире - 1:0. А всего на чемпионатах Европы и мира у Роналду стало 20 мячей, больше, чем у кого бы то ни было.

Но сохранить победный счет у португальцев не получилось даже до перерыва. Уже в добавленное время Семеду завалил в своей штрафной Килиана Мбаппе, и Матео Лаос снова показал на "точку". К ней подошел Карим Бензема и своих не подвел - 1:1.

Счет, устраивал вроде бы обе команды, но расслабляться никто не собирался. На 47-й минуте Бензема откликнулся на проникающую передачу Поля Погба и бильярдным ударом в левый угол пронзил Руя Патрисиу. Лаос обратился за подсказкой к видеоассистентам и показал на центр поля - 2:1.

К этому моменту в Мюнхене, где проходил другой матч группы "F" Германия - Венгрия, впереди были венгры - 1:0. Такой расклад оставлял Португалию за бортом плей-офф. И Криштиану мириться с ним не собирался. На 58-й минуте Роналду ворвался в штрафную и собирался навесить, но мяч попал в руку Жюлю Кунде: Лаос безо всяких колебаний разглядел фол - третий пенальти в матче. И снова 11-метровый удар безупречно выполнил Роналду - 2:2.

Фото: Stanislav Vedmid/DeFodi Images via Getty Images
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И опять же, несмотря на устраивающие всех цифры на табло, соперники не остановились. Только в добавленное время футболисты позволили себе перейти на игру пешком. Хотя в самой концовке Коман подозрительно упал в чужой штрафной, борясь с Бруно Фернандешом, однако назначить четвертый 11-метровый Матео Лаос не решился.

Еще более драматичным получился матч в Мюнхене, где немцы считались однозначным фаворитом. Однако уже на 11-й минуте Адам Салаи вывел венгров вперед. Хозяева поля отыгрались только на 66-й минуте усилиями Кая Хаверца, но через пару минут пропустили снова - забил Андраш Шеффер. Победа "мадьяров" оставляла бы Германию за бортом плей-офф. Бундестим спас гол Леона Горетцки на 84-й минуте, установивший окончательный счет встречи - 2:2.

В итоге, французы вышли из группы "F" с первого места, Германия взлетела на второе, а третья путевка досталась португальцам.

Любопытно, что португальцы с третьего места вышли в плей-офф и на Евро-2016. Тот турнир они, в итоге, выиграли. Хорошая примета?

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