Именно после нелепого автогола словацкого вратаря Мартина Дубравки испанцев, забивших в двух предыдущих матчах лишь однажды, прорвало. Фото: EPA

Испанцы неожиданно оказались одним из тех фаворитов, что не решили задачу выхода в плей-офф к последнему туру. Более того, "красной фурии" в заключительном матче группового этапа требовалась только победа, тогда как словаков устраивала и ничья.

"Испания ужасна"

Испанская сборная на нынешнем Евро - одна из самых привлекательных мишеней для критики. Две ничьи в двух предыдущих матчах, лишь один забитый мяч - хвалить тут, действительно особо не за что. Но даже при таких вводных выступление экс-полузащитника сборной Нидерландов Рафаэля ван дер Варта вызвало небывалый резонанс.

"Испания ужасна, просто ужасна, - заявил ван дер Варт в интервью испанскому телеканалу TV NOS. - Надеюсь, наша сборная встретится с ними в плей-офф. Они только пасуют из стороны в сторону. Это делают даже те игроки, которые умеют отдавать прекрасные передачи".

Реакция из стана "красной фурии" не заставила себя долго ждать. Самый едкий комментарий прозвучал из уст хавбека испанцев Коке.

"Ван дер Варт хочет получить свой момент славы и добивается своего, - цитировала El Partizado футболиста. - Я видел его игру в финале ЧМ-2010. На фотографии, где Иньеста забивает победный мяч, ван дер Варта хорошо видно. Мы запомним эти слова, они добавят нам мотивации. Мы не станем распечатывать их и вешать на стену в раздевалке, но запомним на случай, если сыграем с Нидерландами".

Энрике остается

Отдельно на орехи досталось главному тренеру сборной Испании Луису Энрике, которого и до Евро критиковали немало. Но перед решающим матчем Энрике излучал уверенность.

- Естественно, меня заботит то, что мы заслуживали лучших результатов, но не смогли их добиться, - признался специалист на предматчевой пресс-конференции. - Я сосредоточен на том, чтобы мотивировать игроков. Чувствую, как только мы одержим первую победу, выйдем на свой лучший уровень. Я надеюсь, что после матча со словаками мы будем не только в плей-офф, но еще и победителями своей группы. Но прямо сейчас я готов принять критику.

А когда у Энрике спросили про возможную отставку, то он то ли всерьез, то ли в шутку удивился.

- Вы что, шутите? Я думаю о продлении контракта. В матче со словаками любой из 24 игроков может принести нам победу. Изменения в составе возможны, но их может и не быть. Мы хорошо подготовились. Конечно, мы можем потерпеть неудачу, такая вероятность существует, однако я надеюсь, что этого не произойдет.

Подарок от Дубравки

Что касается изменений в составе, главным стало появление на поле с первых минут капитана сборной Испании Серджи Бускетса. В канун Евро полузащитник заболел коронавирусом, из-за чего два предыдущих матча пропустил.

Начало встречи для испанцев выдалось противоречивым. Уже на 10-й минуте рефери матча голландец Бьорн Куйперс после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота словаков, но Альваро Мората его не реализовал. Этот промах с 11-метровой точки оказался для игроков испанской сборной пятым кряду и вторым на текущем Евро.

Подопечным Луиса Энрике было отчего расстроиться, но испанцы нашли в себе силы продолжать гнуть свою линию, даже несмотря на страшную жару, стоявшую в Севилье. А тут еще и соперник помог. Гол, который пропустили словаки на 30-й минуте, получился максимально курьезным. Сарабия перехватил беспечнейший пас около чужой штрафной и ударил что есть силы: мяч, стукнувшись о перекладину, взмыл ввысь и вернулся обратно, а дальше словацкий голкипер Мартин Дубравка попытался смахнуть его, но отправил в собственные ворота - 0:1. Таким вот нелепым образом Дубравка вошел в историю, оказавшись первым вратарем на чемпионатах Европы, отразившим пенальти и забившим в свои ворота в одной игре. Этот момент стал ключевым.

Поведя в счете, испанцы немного сбавили темп, но под занавес первого тайма снова навалились на словаков. И забили. Уже в добавленное время снова случился перехват, Педри сделал мягкую закидушку в штрафную, Морено с угла вратарской переправил мяч на "пятачок", откуда Эмерик Лапорт по высокой дуге головой послал мяч в "девятку" - 2:0.

Во втором тайме испанцы уже просто куражились. На 56-й минуте Пабло Сарабия довел счет до крупного, а на 67-й Ферран Торрес, едва появившийся на замену, пяткой в касание переправил мяч в ворота - 4:0.

На 71-й расстроенные словаки забили в свои ворота еще раз. Юрай Куцка пытался встать на пути мяча после удара Пау Торреса, но неудачно - 5:0. Этот автогол стал восьмым на Евро-2020, что больше, чем на предыдущих пяти турнирах. Еще один удивительный факт: никогда "красная фурия", даже в период своего мирового доминирования в 2008-2012-е годы, не забивала на Евро пять мячей.

В 1/8 финала испанцы встретятся с Хорватией, а вот словаки, даже заняв третье место, потеряли шансы на выход в следующую стадию из-за ужасной разницы забитых и пропущенных мячей.