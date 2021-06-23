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23.06.2021 21:15
Рубрика: Спорт

Хватило и Стерлинга

Англия стала первой в квартете, затратив минимум усилий
Сборная Англии выиграла свой последний матч на групповом этапе у чехов со счетом 1:0 и вышла в плей-офф с первого места из квартета под литерой "D". Напомним, ранее родоначальники футбола одолели хорватов -1:0 и довольствовались нулевой ничьей с шотландцами.
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8489)
Спартаковец Алекс Крал (справа) в составе Чехии вышел в плей-офф Евро. Фото: Getty Images

Нынче тот самый случай, когда статистика команды говорит о ее выступлении на турнире красноречивей всего. За три матча в группе "три льва" (самоназвание английской сборной) нанесли всего пять ударов в створ. В сторону ворот у них накопилось всего 22 удара: из всех сборных - участниц Евро-2020, сыгравших три матча, меньше только у Финляндии. Ну и самое главное: в трех матчах англичане забили всего дважды. Автор обоих мячей - полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг. Таким образом, сборная Англии - самый нерезультативный победитель группы в истории чемпионатов Европы!

Но в Англии на все это, как ни странно, смотрят с позитивом, фокусируясь на нуле в графе "пропущенные мячи". В конце концов, на большом турнире англичане закончили групповой этап с нулем лишь однажды: на триумфальном для себя чемпионате мира-1966.

- В целом справились неплохо. Семь очков в трех матчах, ноль пропущенных мячей. А ведь перед турниром говорили, что главная проблема у нас с обороной, - заметил экс-форвард сборной Иан Райт. - Вот матч с Шотландией разочаровал. Там не было интенсивности, голевых моментов, как в игре с Чехией. Я верю, что мы способны добиться многого на этом турнире".

- Если говорить о достижении результата, то мы сработали профессионально, - рассуждает Гари Невилл, от которого привыкли ждать критические стрелы. - Если честно, я не думаю, что мы в состоянии стать чемпионами, переиграв в открытом футболе Францию, Германию, Португалию или Испанию. Мое мнение - у нас для этого неподходящие футболисты. Но я считаю, что нам по силам стать чемпионами, если мы будем действовать в том же стиле, что и сейчас. Сохранять ворота в неприкосновенности и решать судьбу матча за счет индивидуального мастерства наших игроков.

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Самих футболистов скромная статистика тоже не смущает.

- Когда не пропускаешь, то выигрываешь, если, конечно, на другом конце поля у вас есть умеющие забивать, - рассуждает Рахим Стерлинг. - У нас это получается. С самого начала была поставлена задача выиграть группу. Теперь нужно продолжать в том же духе: намертво держать оборону и использовать моменты у чужих ворот".

Фото: Reuters
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Впрочем, англичанам нужно отдать должное: их прагматизм все-таки имеет свои границы. Заранее было известно, что первое место в группе выводит сборную Англии на команду, занявшую второе место в группе "F", ту самую, где играли Франция, Германия и Португалия. А вот если бы родоначальники футбола чехам проиграли, то попали бы на сборную, ставшую первой в группе "Е" (Испания, Швеция, Словакия и Польша). Второй расклад, как вы понимаете, куда более щадящий. Но Англия не стала заниматься сомнительной арифметикой.

- Мы хотели выиграть группу и дальше проводить матчи на "Уэмбли" - и мы этого добились. Посмотрим, против кого придется играть в плей-офф, - сказал главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт.

Добавим, что чехи, несмотря на поражение, тоже пробились в плей-офф, пусть и с третьего места.

- Мы вышли из группы, имея матч в запасе, и боролись с Англией за первое место, - сказал главный тренер чешской сборной Ярослав Шилгавы. - Воспринимаем все это позитивно - мы добились чего хотели.

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