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Рубрика: Спорт

Заколачивать голы и бабки

Сколько получают звезды российского футбола за свою игру
Текст: Алексей Дуэль, Сергей Литвинов
Лучшие российские игроки с точки зрения зарплат находятся в двоякой ситуации. С точки зрения соотечественников, у них непомерно высокие доходы, однако с точки зрения международной они довольствуются довольно скромным жалованием для своей профессии.
Дзюба зарабатывает в год больше трех миллионов евро. Но на Евро он не наиграл ни на рубль... Фото: Reuters Дзюба зарабатывает в год больше трех миллионов евро. Но на Евро он не наиграл ни на рубль... Фото: Reuters
Дзюба зарабатывает в год больше трех миллионов евро. Но на Евро он не наиграл ни на рубль... Фото: Reuters

Футбол - вид спорта дорогой, деньги там крутятся большие - чемпионы Англии вместе с золотыми медалями получают 170 млн евро призовых, Италии - 24 млн евро. Бюджет самого богатого клуба Европы - "Барселоны" - 715 млн евро. Это и призовые, и доходы от продажи прав на трансляции, и коммерческая деятельность. Людям нравится наблюдать за красивой игрой, переживать за свою команду.

Фото: STUART FRANKLIN / POOL / AFP
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И главный актив футбольного клуба, на который денег никогда не жалко, - игроки. Поэтому на их зарплаты уходят очень приличные суммы. Та же "Барселона" за прошлый год заплатила своему лидеру Лионелю Месси 92 млн евро. Еще 34 млн евро он получил от рекламных контрактов и с итоговой суммой в 126 млн евро стал самым высокооплачиваемым футболистом мира прошлого года.

Наши футболисты живут (и играют) куда скромнее. Богатейший клуб страны "Зенит" (общая прибыль за прошлый год - 236 млн евро) обеспечивает своей беспокойной звезде Артему Дзюбе годовой доход в 3,7 млн евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым игроком российской сборной.

Много это или мало? Только один игрок из лидеров нашего футбола и национального рейтинга зарплат в этом виде спорта - Александр Головин - играет в Европе. Его годовой доход во французском "Монако" - 2,7 млн евро в год. Это примерно в полтора-два раза больше, чем средний заработок "простого" игрока "обычного" клуба одного из топ-чемпионатов Старого Света. При этом у Головина вполне достойные результаты: пропустив почти половину сезона из-за травмы, он сыграл в 21 туре чемпионата из 38, забил пять голов и отдал девять результативных передач.

Зарплата - предмет свободного договора между игроком и клубом: одни готовы столько платить, другой готов за эти деньги играть. Футболисты, как и представители всех зрелищных профессий, зарабатывают деньги телом - чем больше уникальных умений тебе подвластны, тем больше заплатят.

Однако это высокие футбольные сферы. Если спуститься на уровень обычной российской жизни, картина будет совсем иной. Средняя зарплата в России (данные Росстата за март 2021 года) - 55,2 тысячи рублей, что соответствует годовому доходу в 7,7 тысячи евро. Используя "коэффициент Головина", получаем, что его - без шуток - тяжелый труд соответствует усилиям 352 россиян, работающих за среднюю зарплату, или 493 лесорубов, 144 нефтяников, 620 мебельщиков, 465 учителей, 466 риелторов. То есть на одну зарплату футболиста можно содержать весь педагогический коллектив чуть ли не десятка школ. Естественно, от людей с такими доходами ждут полной самоотдачи. И малейшая ошибка, недоработка вполне справедливо воспринимаются болельщиками едва ли не как личное оскорбление. Но при этом, если смотреть по монетизации, условный Головин - это только 1/47 часть Месси.

Средняя зарплата футболиста Александра Головина равняется заработку 493 лесорубов, 144 нефтяников, 620 мебельщиков или 465 учителей

Футбольная карьера с высокими доходами редко у кого длится больше 15 лет. За это время надо обеспечить себе и своей семье финансовое благополучие на долгие годы. Тут у всех свои пути, но единственный источник накоплений и стартового капитала - игра. Многие вкладывают деньги в различный бизнес. Самый яркий пример - Криштиану Роналду, у которого сеть отелей по всему миру, у него также свой бренд нижнего белья CR7. Российские футболисты также вкладывают определенные суммы в бизнес.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Если за лечение травм и прочее обеспечение футболиста по время карьеры платит клуб, то после ее завершения эти расходы уже придется нести самому. По общемировой практике 10 процентов зарплаты футболисты отдают своим агентам - они ищут им выгодные контракты, ведут за игроков их дела. Говорят, в России ставки агентов выше, но точной информации об этом нет, а финансовая сторона отечественного футбола все еще не слишком прозрачна.

Высокие зарплаты футболистов кажутся вполне справедливыми, когда они выигрывают трофеи, и необоснованно завышенными, когда вылетают из турниров на групповой стадии. С этим ничего не сделаешь: человек довольно легко готов платить за радость и совершенно не готов - за расстройства. В сборной всего два с небольшим десятка футболистов. Игроков, выступающих на приблизительно таком же уровне, - от силы сотня. Для сравнения: педагогов у нас 1,5 млн, строителей - 1,8 млн, бухгалтеров - 5 млн. Рынок спортивного труда мирового уровня - очень дефицитный, что поднимает зарплаты на совершенно другой уровень. Поэтому "коэффициент Головина" - хорошая штука для обсуждения за кружкой пива. Но рынки массового и эксклюзивного труда живут совершенно по разным законам и предлагают совершенно разные зарплаты.

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