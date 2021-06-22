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Рубрика: Спорт

Валерий Газзаев: Подготовка футболистов в России должна быть системной

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Фото: Министерство спорта Омской области Фото: Министерство спорта Омской области
Фото: Министерство спорта Омской области

Омск с рабочим визитом посетил самый титулованный российский футбольный тренер Валерий Газзаев. Он посмотрел матч юных чемпионов, вручил награды, пообщался с тренерами и руководством региона. И даже вышел на поле.

Фото: Stuart Franklin/Getty Images
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Звезда отечественного футбола, безусловно, огорчен результатами Евро-2020. Но полагает, что еще не вечер: это еще один хороший урок, который надо вызубрить. И тогда он пойдет на пользу большому спорту. Преуспеть на европейской арене россиянам поможет системный подход. А для воспитания чемпионов в регионах уже создается хороший фундамент, считает тренер.

- Только к чемпионату мира 2018 года в стране построено более 90 спортивных баз. И процесс идет. Это не сразу, но, по теории вероятности, безусловно, скоро "выстрелит". Талантливых, результативных игроков станет гораздо больше, - сказал Валерий Газзаев.

По его словам, сейчас важно сосредоточиться на школе и подрастающем поколении.

- Как у нас обстоят дела с подготовкой будущих чемпионов? Какие задачи надо решать, не откладывая? Эти вопросы должны стать первостепенными, - заявил Газзаев. - Еще один важный акцент - воспитание патриотизма, в том числе и в спорте. И я рад, что в школах, в том числе и омских, уже появляются заместители директоров по воспитательной работе.

По мнению тренера сезона 2004-2005 (по версии УЕФА), одна из проблем нового футбола - кадры. Сейчас в детском спорте у нас задействованы всего лишь три тысячи тренеров, и только половина из них лицензированы. В той же Германии качественные показатели вдвое выше. Но задачи эти вполне решаемы. А формулы уже известны.

Подробности - в одном из выпусков "РГ".

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