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24.09.2021 21:39
Рубрика: Спорт

Впервые с 2002 года на Олимпиаде выступят три российских фигуриста

Текст: Анна Козина
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Российский фигурист Марк Кондратюк принес сборной России третью олимпийскую лицензию в мужском одиночном катании для Олимпиады-2022 в Пекине.

Кондратюк участвовал в квалификационном турнире Nebelhorn Trophy в Германии, где должен был подтвердить третью олимпийскую квоту для национальной команды, заработанную Михаилом Колядой и Евгением Семененко на чемпионате мира в Стокгольме.

Для этого ему нужно было войти в топ-7 по итогам соревнований. После короткой программы 18-летний спортсмен шел пятым, за произвольную он набрал вторую сумму баллов и замкнул тройку призеров.

Первым стал представитель США Винсент Чжоу, вторым - Адам Сяо Хим Фа из Франции. Чжоу также принес третью квоту для США, Адам Сяо Хим Фа - вторую для Франции. Кроме того, лицензии на Игры получили Ли Си Хен (вторая для Южной Кореи), Роман Садовский (вторая для Канады), Брендан Керри (первая для Австралии) и Владимир Литвинцев (первая для Азербайджана).

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Отметим, что три российских фигуриста выступят на Олимпиаде впервые с 2002 года, когда на Играх в Солт-Лейк-Сити нашу страну представляли Евгений Плющенко, Алексей Ягудин и Александр Абт.

В других дисциплинах на ОИ в Пекине - в женском, парном катании и в танцах на льду - россияне также будут представлены максимальным составом.

Спорт Фигурное катание Олимпиада в Пекине