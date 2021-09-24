Впервые с 2002 года на Олимпиаде выступят три российских фигуриста

Российский фигурист Марк Кондратюк принес сборной России третью олимпийскую лицензию в мужском одиночном катании для Олимпиады-2022 в Пекине.

Кондратюк участвовал в квалификационном турнире Nebelhorn Trophy в Германии, где должен был подтвердить третью олимпийскую квоту для национальной команды, заработанную Михаилом Колядой и Евгением Семененко на чемпионате мира в Стокгольме.

Для этого ему нужно было войти в топ-7 по итогам соревнований. После короткой программы 18-летний спортсмен шел пятым, за произвольную он набрал вторую сумму баллов и замкнул тройку призеров.

Первым стал представитель США Винсент Чжоу, вторым - Адам Сяо Хим Фа из Франции. Чжоу также принес третью квоту для США, Адам Сяо Хим Фа - вторую для Франции. Кроме того, лицензии на Игры получили Ли Си Хен (вторая для Южной Кореи), Роман Садовский (вторая для Канады), Брендан Керри (первая для Австралии) и Владимир Литвинцев (первая для Азербайджана).

Отметим, что три российских фигуриста выступят на Олимпиаде впервые с 2002 года, когда на Играх в Солт-Лейк-Сити нашу страну представляли Евгений Плющенко, Алексей Ягудин и Александр Абт.

В других дисциплинах на ОИ в Пекине - в женском, парном катании и в танцах на льду - россияне также будут представлены максимальным составом.