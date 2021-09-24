Туктамышева победила на первом этапе Кубка России в Сызрани

Российская фигуристка, чемпионка мира 2015 года и серебряный призер ЧМ-2021 Елизавета Туктамышева стала победительницей первого этапа Кубка России в Сызрани.

В сумме за короткую и произвольные программы Елизавета Туктамышева, для которой это был первый официальный старт сезона, набрала 220,07 балла. Второе и третье места заняли Вероника Яметова (189,25) и Станислава Молчанова (178,22).

Лидером после короткой программы, несмотря на падение с тройного акселя, была бронзовая медалистка ЧМ-2021 Александра Трусова. Но спортсменка снялась с соревнований по медицинским показаниям.

Напомним, что ранее Трусова одержала победу на международном турнире в США.