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24.09.2021 16:10
Рубрика: Спорт

Владелец "Краснодара" Галицкий рассказал о своей болезни

Текст: Максим Домчев
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий рассказал, что не посещает матчи своей команды из-за состояния здоровья.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Галицкий сообщил, что болеет, поэтому пропустил уже три игры. При этом он не раскрыл каких-либо подробностей.

"Это не секрет для краснодарцев, я болею, и, к сожалению, у меня такой период в жизни, что не могу регулярно посещать домашние матчи. Не могу столько общаться с клубом, сколько необходимо президенту", - рассказал Галицкий в интервью YouTube-каналу "Коммент.Шоу".

Он отметил, что идет работа по смене структуры клуба, чтобы все не зависело только от одного человека.

"Надо, чтобы бюджетом в 50-70 млн долларов могли управлять без меня и чтобы школа могла финансироваться без меня", - отметил он, добавив, что процессы изменений завершатся к марту или апрелю.

Галицкий добавил, что главное - выстроить работу совета директоров и наблюдательного совета.

"Там будет место и активным болельщикам. Мы об этом объявим официально, чтобы Краснодар мог следить за происходящим и быть уверенным, что он не болеет за то, что завтра может закончиться", - рассказал Галицкий.

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