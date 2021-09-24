Владелец "Краснодара" Галицкий рассказал о своей болезни

Владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий рассказал, что не посещает матчи своей команды из-за состояния здоровья.

Галицкий сообщил, что болеет, поэтому пропустил уже три игры. При этом он не раскрыл каких-либо подробностей.

"Это не секрет для краснодарцев, я болею, и, к сожалению, у меня такой период в жизни, что не могу регулярно посещать домашние матчи. Не могу столько общаться с клубом, сколько необходимо президенту", - рассказал Галицкий в интервью YouTube-каналу "Коммент.Шоу".

Он отметил, что идет работа по смене структуры клуба, чтобы все не зависело только от одного человека.

"Надо, чтобы бюджетом в 50-70 млн долларов могли управлять без меня и чтобы школа могла финансироваться без меня", - отметил он, добавив, что процессы изменений завершатся к марту или апрелю.

Галицкий добавил, что главное - выстроить работу совета директоров и наблюдательного совета.

"Там будет место и активным болельщикам. Мы об этом объявим официально, чтобы Краснодар мог следить за происходящим и быть уверенным, что он не болеет за то, что завтра может закончиться", - рассказал Галицкий.