Главный тренер "Краснодара" дисквалифицирован за брань в адрес судей

Наставник ФК "Краснодар" Виктор Ганчаренко дисквалифицирован на три матча и оштрафован за нецензурные выражения в адрес судей во время матча первенства страны в Грозном с "Ахматом". Такое решение в четверг было принято во время заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

- В соответствии с частью 1 статьи 95 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение, выразившееся в использовании нецензурных выражений в отношении Официальных лиц матча, - дисквалифицировать главного тренера ФК "Краснодар" г. Краснодар Ганчаренко В.М. на три матча Российской премьер-лиги, из которых два матча считать реальным исполнением, а один - условной спортивной санкцией и оштрафовать его на 250 000 тысяч рублей, - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Российского футбольного союза.

Кроме того, для Виктора Ганчаренко установлен испытательный двухлетний срок с момента принятия этого решения.

Поединок восьмого тура первенства страны между "Ахматом" и "Краснодаром" состоялся в минувшую субботу и завершился победой гостей со счетом 2:0. В середине второго тайма грозненцы остались вдесятером после удаления Зорана Нижича за два "горчичника". Причем второе предупреждение (игрок "Ахмата" грубо сыграл против кубанца Эдуарда Сперцяна) главный арбитр Иван Сиденков вынес только после подсказки резервного судьи. Это и вызвало гнев со стороны наставника "быков", который разразился бранью в адрес судей и был удален со скамейки запасных.

Таким образом, Виктор Ганчаренко не сможет руководить командой у кромки поля в двух следующих важнейших для "Краснодара" матчах РПЛ: в воскресенье, 26 сентября, в столице Кубани с "Сочи" и в субботу, 2 октября, в Москве против ЦСКА - своего бывшего клуба.