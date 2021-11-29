Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин стал первой звездой недели в Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает пресс-служба лиги.

На прошедшей неделе Овечкин набрал семь (4+3) очков в трех встречах. На данный момент россиянин идет на втором месте в списке лучших бомбардиров (37 очков) и снайперов (19 голов) лиги, уступая лишь немцу Леону Драйзайтлю из "Эдмонтона" (40, 20+20). Александр забросил 749 шайб в "регулярке" НХЛ.

Добавим, что второй звездой недели стал голкипер "Питтсбурга" Тристан Джарри, третьей - защитник "Колорадо" Кейл Макар.