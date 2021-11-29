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29.11.2021 20:06
Рубрика: Спорт

Овечкин вывел "Вашингтон" на вершину таблицы НХЛ

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 271(8622)
После третьей подряд победы в чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александра Овечкина вышел на первое место в общей турнирной таблице, опережая все остальные 31 команду.

"Столичные" на выезде в городе Роли обыграли "Каролину" - 4:2, причем шайбы забрасывались исключительно во второй половине встречи. Овечкин открыл счет на 32-й минуте. Это 749-я шайба младшего сына двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу Татьяны Овечкиной в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю Александр находится на четвертом месте, а до третьей позиции, которую занимает чех Яромир Ягр, 36-летнему россиянину осталось 17 голов.

В профессиональных лигах США не принято объединять статистику "регулярки" и плей-офф, но нелишне заметить, что всего в НХЛ Овечкин забросил уже 820 шайб.

Овечкин установил очередной рекорд результативности
Спорт Хоккей Игроки и тренеры Александр Овечкин