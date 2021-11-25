Овечкин установил очередной рекорд результативности

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин сделал три голевые передачи в матче против "Монреаля", который его команда выиграла со счетом 6:3.

Овечкин продолжает яркую и результативную игру. Североамериканские эксперты уже отметили, что россиянин в нынешнем сезоне превосходит самого себя в молодые годы.

В матче против "Монреаля" Овечкин отметился тремя голевыми передачами. В 20 играх нынешнего сезона он набрал уже 33 очка (15 шайб и 18 передач). Так ярко не проводил стартовый отрезок сезона ни один хоккеист в истории "Вашингтона".

Также Овечкин после матча с "Монреалем" вышел на 27-е место по очкам в истории лиги. На счету россиянина - 1353 очка, он сравнялся с легендарным Ги Лефлером.

Успешно сыграли против "Монреаля" и другие россияне, выступающие за столичную команду. Евгений Кузнецов отметился голом и результативной передачей, забросил шайбу и Дмитрий Орлов. Голкипер Илья Самсонов отразил 25 бросков из 28.