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15.11.2021 08:15
Рубрика: Спорт

Овечкин приблизился к Сундину в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Текст: Максим Домчев
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился двумя голевыми передачами в матче против "Питтсбурга" и сократил отставание от шведа Матса Сундина в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

"Вашингтон" на своей площадке не оставил "пингвинам" никаких шансов, выиграв со счетом 6:1. В составе столичной команды гол и передача - на счету Евгения Кузнецова, а лидер команды Александр Овечкин на этот раз ушел со льда без заброшенной шайбы, дважды ассистировав своим партнерам.

Фото: AP Photo/Paul Sancya
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В нынешнем сезоне на счету Овечкина 12 шайб и 16 передач, всего в карьере он набрал 1346 очков в 1212 матчах. Всего на три очка россиянин отстает от занимающего 28 место в списке лучших бомбардиров НХЛ шведа Матса Сундина.

Также Овечкин стал четвертым среди россиян по числу голевых передач за карьеру, сравнявшись с Павлом Дацюком - по 604 передачи. Лидирует легендарный Сергей Федоров - 696.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин