Овечкин приблизился к Сундину в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился двумя голевыми передачами в матче против "Питтсбурга" и сократил отставание от шведа Матса Сундина в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

"Вашингтон" на своей площадке не оставил "пингвинам" никаких шансов, выиграв со счетом 6:1. В составе столичной команды гол и передача - на счету Евгения Кузнецова, а лидер команды Александр Овечкин на этот раз ушел со льда без заброшенной шайбы, дважды ассистировав своим партнерам.

В нынешнем сезоне на счету Овечкина 12 шайб и 16 передач, всего в карьере он набрал 1346 очков в 1212 матчах. Всего на три очка россиянин отстает от занимающего 28 место в списке лучших бомбардиров НХЛ шведа Матса Сундина.

Также Овечкин стал четвертым среди россиян по числу голевых передач за карьеру, сравнявшись с Павлом Дацюком - по 604 передачи. Лидирует легендарный Сергей Федоров - 696.