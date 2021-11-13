Новости

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело обманувшего сироту прокурора 08:05
Овечкин опередил Халла в списке лучших снайперов в истории НХЛ 07:50
Гинцбург рассказал об особенностях лечения больных COVID-19 07:40
Комплекс С-550 станет первой в мире мобильной специальной системой ПРО 07:35
Хирург рассказал об опасном последствии COVID-19 07:20
Гинцбург: Введение QR-кодов поможет избежать значимых мутаций COVID-19 07:13
Новая вспышка птичьего гриппа выявлена на юге Японии 06:45
Россиянин Денис Дубников задержан в Нидерландах по запросу США 05:50
В Хабаровском крае QR-коды начали проверять в крупных магазинах 05:42
Британские истребители вплотную приблизились к российским Ту-160 05:10
В Петербурге за сутки привили от COVID-19 рекордные 34 тысячи человек 04:50
Астронавты НАСА выйдут в открытый космос для замены антенны на МКС 04:30
Лавров прокомментировал идеи вывода иностранных войск из Ливии 03:40
Эксперт назвал лучшие дни для покупки валюты 03:26
В Нидерландах из-за COVID-19 введены новые ограничения 02:25
Худруку Александринского театра вручили одну из самых престижных наград Франции 02:12
Космический турист Глен де Врайс погиб в авиакатастрофе 01:27
Российская молодежка обыграла словаков в отборе к ЧЕ 00:52
Эстония готовится отгородиться от РФ колючей проволокой 00:38
Модуль "Наука" перепрошили перед прибытием последнего модуля МКС 00:19
Сбер решил продать долю в компании, контролирующей VK 12.11.2021
Бастрыкин распорядился защитить народный музей "Дорога жизни" 12.11.2021
Двое российских военнослужащих погибли в Беларуси после десантирования 12.11.2021
Футболист сборной России Терехов не сыграет против Хорватии 12.11.2021
Лавров и глава Евросовета обсудили перспективы улучшения отношений РФ и ЕС 12.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
15 мудрых фраз от человека со светлыми мыслями Виктора Коклюшкина
15 мудрых фраз от человека со светлыми мыслями Виктора Коклюшкина
13.11.2021 07:50
Рубрика: Спорт

Овечкин опередил Халла в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 742-ую шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и опередил легендарного Бретта Халла.
Фото: AP Photo/Paul Sancya Фото: AP Photo/Paul Sancya
Фото: AP Photo/Paul Sancya

В ночь на 13 ноября "Вашингтон" встречался с "Коламбусом". "Столичные" уступали (0:1), но на 11-й минуте первого периода Овечкин с одной из любимых точек поразил ворота соперника после паса Евгения Кузнецова.

Для россиянина этот гол стал 742-м в карьере, и он опередил легендарного форварда, двукратного обладателя Кубка Стэнли Бретта Халла, на счету которого 741 гол. "Вашингтон" в итоге выиграл встречу - 4:3, а на счету Овечкина также результативная передача.

Фото: REUTERS
Овечкин вошел в квартет лучших снайперов за всю историю НХЛ

"Это очень важное событие, - сказал после матча россиянин. - Когда ты только начинаешь играть в НХЛ, ты даже не думаешь, что окажешься рядом с легендами. Это особый момент для меня, для моих родителей, моего брата, моей жены, детей".

После гола Овечкина поздравил сам Бретт Халл, пожелавший россиянину удачи.

Лучшим снайпером в истории НХЛ является Уэйн Гретцки - у него 894 гола.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин