Овечкин опередил Халла в списке лучших снайперов в истории НХЛ

В ночь на 13 ноября "Вашингтон" встречался с "Коламбусом". "Столичные" уступали (0:1), но на 11-й минуте первого периода Овечкин с одной из любимых точек поразил ворота соперника после паса Евгения Кузнецова.
THERE IT IS.— NHL (@NHL) November 13, 2021
Alex Ovechkin's (@ovi8) 742nd career goal! 🔥 pic.twitter.com/aRUm9tnQPw
Для россиянина этот гол стал 742-м в карьере, и он опередил легендарного форварда, двукратного обладателя Кубка Стэнли Бретта Халла, на счету которого 741 гол. "Вашингтон" в итоге выиграл встречу - 4:3, а на счету Овечкина также результативная передача.
"Это очень важное событие, - сказал после матча россиянин. - Когда ты только начинаешь играть в НХЛ, ты даже не думаешь, что окажешься рядом с легендами. Это особый момент для меня, для моих родителей, моего брата, моей жены, детей".
После гола Овечкина поздравил сам Бретт Халл, пожелавший россиянину удачи.
Лучшим снайпером в истории НХЛ является Уэйн Гретцки - у него 894 гола.