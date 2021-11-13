Овечкин опередил Халла в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 742-ую шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и опередил легендарного Бретта Халла.

В ночь на 13 ноября "Вашингтон" встречался с "Коламбусом". "Столичные" уступали (0:1), но на 11-й минуте первого периода Овечкин с одной из любимых точек поразил ворота соперника после паса Евгения Кузнецова.

Для россиянина этот гол стал 742-м в карьере, и он опередил легендарного форварда, двукратного обладателя Кубка Стэнли Бретта Халла, на счету которого 741 гол. "Вашингтон" в итоге выиграл встречу - 4:3, а на счету Овечкина также результативная передача.

"Это очень важное событие, - сказал после матча россиянин. - Когда ты только начинаешь играть в НХЛ, ты даже не думаешь, что окажешься рядом с легендами. Это особый момент для меня, для моих родителей, моего брата, моей жены, детей".

После гола Овечкина поздравил сам Бретт Халл, пожелавший россиянину удачи.

Лучшим снайпером в истории НХЛ является Уэйн Гретцки - у него 894 гола.