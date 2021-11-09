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09.11.2021 22:30
Рубрика: Спорт

Овечкин вошел в квартет лучших снайперов за всю историю НХЛ

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8605)
За океаном продолжаются поединки регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
В текущем сезоне НХЛ Овечкин забросил уже 11 шайб и лидирует в гонке бомбардиров. Фото: REUTERS В текущем сезоне НХЛ Овечкин забросил уже 11 шайб и лидирует в гонке бомбардиров. Фото: REUTERS
В текущем сезоне НХЛ Овечкин забросил уже 11 шайб и лидирует в гонке бомбардиров. Фото: REUTERS

В который раз в этом сезоне болельщиков порадовал российский форвард клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.

Фото: Getty Images
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В поединке столичного клуба с "Баффало" Александр стал автором одной из шайб и помог команде победить со счетом 5:3.

Эта шайба стала для Ови 741-й за карьеру в НХЛ, благодаря чему нападающий вышел на четвертое место в списке снайперов НХЛ всех времен, повторив достижение Бретта Халла.

"Вечный рекорд" по голам в НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894), далее следуют Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

Также Овечкин в игре против "Баффало" сделал две результативные передачи и вышел на второе место в списке лучших ассистентов "Вашингтона" (600 передач).

Одним из первых на достижение Овечкина отреагировал Бретт Халл:

- Мне очень интересно наблюдать за гонкой бомбардиров. Не буду сейчас говорить, что Овечкин уникален, пока он не обгонит Уэйна Гретцки. Тогда он действительно станет единственным. А сейчас он один из тех, кто умеет забивать. У него это хорошо получается, надо отдать ему должное. Он отличный хоккеист, который может стать величайшим.

741 шайбу забросил за 17 сезонов в НХЛ российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин

А вот сам Александр был довольно сдержан в оценках:

- Я, честно говоря, не думаю о цифрах. Просто живу день за днем. Играю и стараюсь помочь команде побеждать. Но, разумеется, мне приятно находиться в этой компании великих игроков. Будет новый рекорд или нет - посмотрим. Надо просто двигаться дальше. Мне приятно быть равным Халлу, но у меня впереди еще есть игры...

Отметим также, что российский форвард вернулся на первое место в гонке снайперов регулярного сезона. На данный момент Овечкин на один гол опережает Леона Драйзайтля (десять заброшенных шайб) и на две шайбы превосходит показатель Тайлера Бертуцци (девять).

Заметим и достижение российского голкипера клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Игоря Шестеркина, который отразил 42 броска в победном матче с "Флоридой" (4:3) и улучшил собственный статистический рекорд.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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25-летний вратарь добился с командой восьмой победы, в которой он совершил более 40 сейвов, с момента своего дебюта в сезоне-2019/20. Это лучший показатель в лиге, у ближайшего преследователя Шестеркина шведа Линуса Умарка на две победы меньше.

Тем временем Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила расписание молодежного чемпионата мира.

Напомним, что турнир пройдет в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022.

Российская дружина, которую возглавит Олег Браташ, выступит в группе "В".

27 декабря наши парни сыграют со шведами, 28-го числа с командой Швейцарии. 30 декабря россиян ждут словаки, а в новогоднюю ночь - сборная США.

В группе "А" сыграют Канада, Финляндия, Германия, Чехия, Австрия. Плей-офф стартует 2 января, финал пройдет 5 января.

Действующими чемпионами мира являются американцы. А вот сборная России на прошлом турнире заняла четвертое место, проиграв Финляндии в матче за третье место.

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