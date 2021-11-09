Олег Знарок назначен консультантом сборной России по хоккею

Что сразу обратило на себя внимание: в общении с журналистами не участвовал завсегдатай таких мероприятий, вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. Зато присутствовал Знарок. Вещи, видимо, взаимосвязанные, ведь, говорят, что названные персонажи не в лучших отношениях.
Олег Валерьевич последний раз публично общался с журналистами на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, после которой был отправлен в отставку. И вот он снова на связи. Неудивительно, что львиная доля вопросов была к нему. Например, как он отнесся к недавней истории с назначением главного тренера сборной под Олимпиаду в Пекине. Сначала ведь назвали именно Знарка, а потом все переиначилось в пользу Алексея Жамнова.
- Пережил нормально. Как видите, я здесь, в здравии, улыбаюсь. Конечно, какие-то моменты были неприятные. Рад за назначенный тренерский штаб. Всеми силами будем им помогать. Юрьич после назначения позвонил мне. Попросил на Кубке Карьяла последить за центральными нападающими. С Жамновым вполне нормальные отношения.
В каком качестве Знарок будет присутствовать на Кубке Карьяла, по словам Олега Браташа, еще не решено. Как нет понимания, поедет ли Знарок, в итоге, в Пекин или нет. Но главное, что Олег Валерьевич снова в обойме. Его опыт и харизма игрокам не помешают.
Что касается финского турнира, туда сборная России повезет смесь "молодежки" и более опытных игроков. Почему не полностью "молодежку", как в прошлом году? Надо проверить кандидатов на Олимпиаду. Браташ говорит, что таковые в этой команде есть.
Среди прочих в Хельсинки едет 16-летний Матвей Мичков. Если он выйдет на лед, то станет самым молодым хоккеистом в истории сборной. Вероятность рекорда высока. "Мы везем игроков на турнир не просто для того, чтобы они покушали и поспали. Конечно, мы планируем всех проверять", - подчеркнул Браташ.
К слову, капитаном в нынешней сборной назначен форвард "Ак Барса" Дмитрий Воронков.