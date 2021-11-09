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09.11.2021 00:51
Рубрика: Спорт

Олег Знарок назначен консультантом сборной России по хоккею

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 253(8604)
На этой неделе стартует первый этап хоккейного Евротура, финский Кубок Карьяла. Туда сборную России повезет наставник "молодежки" Олег Браташ. Помогать ему будут Сергей Зубов и, внимание, Олег Знарок, назначенный консультантом сборной. Накануне, все трое вместе с командой поучаствовали в пресс-конференции.
Увидим ли мы Олега Знарка на лавке во время Кубка Карьяла, пока неизвестно. Фото: Getty Images Увидим ли мы Олега Знарка на лавке во время Кубка Карьяла, пока неизвестно. Фото: Getty Images
Увидим ли мы Олега Знарка на лавке во время Кубка Карьяла, пока неизвестно. Фото: Getty Images

Что сразу обратило на себя внимание: в общении с журналистами не участвовал завсегдатай таких мероприятий, вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. Зато присутствовал Знарок. Вещи, видимо, взаимосвязанные, ведь, говорят, что названные персонажи не в лучших отношениях.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Олег Браташ: Роль Знарка в штабе сборной пока не определена

Олег Валерьевич последний раз публично общался с журналистами на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, после которой был отправлен в отставку. И вот он снова на связи. Неудивительно, что львиная доля вопросов была к нему. Например, как он отнесся к недавней истории с назначением главного тренера сборной под Олимпиаду в Пекине. Сначала ведь назвали именно Знарка, а потом все переиначилось в пользу Алексея Жамнова.

- Пережил нормально. Как видите, я здесь, в здравии, улыбаюсь. Конечно, какие-то моменты были неприятные. Рад за назначенный тренерский штаб. Всеми силами будем им помогать. Юрьич после назначения позвонил мне. Попросил на Кубке Карьяла последить за центральными нападающими. С Жамновым вполне нормальные отношения.

В каком качестве Знарок будет присутствовать на Кубке Карьяла, по словам Олега Браташа, еще не решено. Как нет понимания, поедет ли Знарок, в итоге, в Пекин или нет. Но главное, что Олег Валерьевич снова в обойме. Его опыт и харизма игрокам не помешают.

Что касается финского турнира, туда сборная России повезет смесь "молодежки" и более опытных игроков. Почему не полностью "молодежку", как в прошлом году? Надо проверить кандидатов на Олимпиаду. Браташ говорит, что таковые в этой команде есть.

Среди прочих в Хельсинки едет 16-летний Матвей Мичков. Если он выйдет на лед, то станет самым молодым хоккеистом в истории сборной. Вероятность рекорда высока. "Мы везем игроков на турнир не просто для того, чтобы они покушали и поспали. Конечно, мы планируем всех проверять", - подчеркнул Браташ.

К слову, капитаном в нынешней сборной назначен форвард "Ак Барса" Дмитрий Воронков.

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