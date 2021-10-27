Стал известен состав сборной России по хоккею на финский этап Евротура

Накануне Федерация хоккея России объявила состав сборной страны на первый этап Евротура.

Главным тренером сборной России на Кубке Карьяла будет Олег Браташ, его помощниками станут Сергей Зубов, Александр Титов и Андрей Комиссаров. Олег Знарок назначен консультантом команды.

Состав сборной на финский этап следующий:

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Тимур Билялов ("Ак Барс"), Владимир Галкин ("Автомобилист").

Защитники: Александр Никишин, Егор Савиков (оба - "Спартак"), Сергей Телегин ("Трактор"), Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев"), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все - СКА), Семен Чистяков ("Авангард"), Никита Новиков ("Динамо" Мск), Владимир Грудинин (ЦСКА).

Нападающие: Данил Башкиров ("Салават Юлаев"), Артем Галимов, Дмитрий Воронков, Илья Сафонов (все - "Ак Барс"), Дмитрий Рашевский, Иван Дидковский (оба - "Динамо" Мск), Никита Тертышный ("Трактор"), Никита Чибриков, Федор Свечков, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков (все - СКА), Илья Федотов ("Торпедо"), Никита Гуслистов ("Северсталь"), Павел Тютнев ("Локомотив"), Василий Пономарев ("Спартак").

В рамках Кубка Карьяла наша команда сыграет со сборными Финляндии (11 ноября), Швеции (13 ноября) и Чехии (14 ноября).