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27.10.2021 22:31
Рубрика: Спорт

Стал известен состав сборной России по хоккею на финский этап Евротура

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8598)
Накануне Федерация хоккея России объявила состав сборной страны на первый этап Евротура.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Главным тренером сборной России на Кубке Карьяла будет Олег Браташ, его помощниками станут Сергей Зубов, Александр Титов и Андрей Комиссаров. Олег Знарок назначен консультантом команды.

Состав сборной на финский этап следующий:

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Тимур Билялов ("Ак Барс"), Владимир Галкин ("Автомобилист").

Защитники: Александр Никишин, Егор Савиков (оба - "Спартак"), Сергей Телегин ("Трактор"), Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев"), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все - СКА), Семен Чистяков ("Авангард"), Никита Новиков ("Динамо" Мск), Владимир Грудинин (ЦСКА).

Фото: Татьяна Андреева
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Нападающие: Данил Башкиров ("Салават Юлаев"), Артем Галимов, Дмитрий Воронков, Илья Сафонов (все - "Ак Барс"), Дмитрий Рашевский, Иван Дидковский (оба - "Динамо" Мск), Никита Тертышный ("Трактор"), Никита Чибриков, Федор Свечков, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков (все - СКА), Илья Федотов ("Торпедо"), Никита Гуслистов ("Северсталь"), Павел Тютнев ("Локомотив"), Василий Пономарев ("Спартак").

В рамках Кубка Карьяла наша команда сыграет со сборными Финляндии (11 ноября), Швеции (13 ноября) и Чехии (14 ноября).

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