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Рубрика: Спорт

"Автомобилист" в упорной борьбе уступил "Ак Барсу" в чемпионате КХЛ

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Столичный выпуск № 245(8596)
В континентальной хоккейной лиге продолжаются матчи регулярного чемпионата. Внимание болельщиков было приковано к встрече екатеринбургского "Автомобилиста" и казанского "Ак Барса".
Матч между "Автомобилистом" и "Ак Барсом" держал болельщиков в напряжении до последних секунд. Фото: Татьяна Андреева Матч между "Автомобилистом" и "Ак Барсом" держал болельщиков в напряжении до последних секунд. Фото: Татьяна Андреева
Матч между "Автомобилистом" и "Ак Барсом" держал болельщиков в напряжении до последних секунд. Фото: Татьяна Андреева

Матч прошел в упорной борьбе и по праву может называться "валидольным". Екатеринбургский клуб вел в счете с преимуществом в две шайбы, но в итоге уступил - 2:3.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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У хозяев отличились Алексей Макеев и Стефан Да Коста. В составе "барсов" шайбы забросили Даниил Тарасов, Кирилл Петров и Александр Бурмистров.

Казанцы набрали 32 очка и занимают четвертое место на Востоке. Команда из Екатеринбурга, имея 25 очков, находится на пятом месте.

Отметим и успех "Северстали", которая оказалась сильнее "Салавата Юлаева" - 3:2.

Шайбы победителей забросили Кирилл Пилипенко, Даниил Вовченко и Никита Гуслистов.

В составе хозяев отличились Александр Кадейкин и Сакари Маннинен.

Тем временем тренерский штаб сборной России определил состав команды, которая примет участие в первом этапе Еврохоккейтура - Кубке Карьяла.

Вот как выглядит список игроков на Кубок Карьяла:

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Тимур Билялов ("Ак Барс"), Владимир Галкин ("Автомобилист").

Защитники: Александр Никишин, Егор Савиков (оба - "Спартак"), Сергей Телегин ("Трактор"), Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев"), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все - СКА), Семен Чистяков ("Авангард"), Никита Новиков ("Динамо" М), Владимир Грудинин (ЦСКА).

Нападающие: Данил Башкиров ("Салават Юлаев"), Артем Галимов, Дмитрий Воронков, Илья Сафонов (все - "Ак Барс"), Дмитрий Рашевский, Иван Дидковский (оба - "Динамо" М), Никита Тертышный ("Трактор"), Никита Чибриков, Федор Свечков, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков (все - СКА), Максим Федотов ("Торпедо"), Никита Гуслистов ("Северсталь"), Павел Тютнев ("Локомотив"), Василий Пономарев ("Спартак").

7 ноября команда соберется в Москве, 9 ноября вылетит в Хельсинки, где 11-го числа сыграет с финнами. Далее наши парни 13 ноября встретятся с командой Швеции, а сутки спустя с чехами.

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