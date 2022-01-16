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16.01.2022 22:57
Рубрика: Спорт

Баскетболисты УНИКСа единолично возглавили таблицу Единой лиги

Текст: Илья Трисвятский
Баскетболисты казанского УНИКСа единолично возглавили турнирную таблицу Единой лиги, победив на своей площадке команду главного тренера сборной России серба Зорана Лукича БК "Нижний Новгород" - 85:71.

Несмотря на казалось бы внушительный разрыв в счете "плюс 14", игра проходила достаточно напряженно. Лидер в этой встрече менялся десять раз. Стартовая четверть осталась за нижегородцами - 26:25, во второй десятиминутке хозяева площадки после точного дальнего броска Айзеи Кэнэна оторвались на 9 очков - 40:31, но затем гости благодаря усилиям Михаила Кулагина смогли немного приблизиться к казанцам.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
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После большого перерыва трехочковые броски в исполнении игроков БК "НН" Ивана Стребкова и Павла Антипова обострили интригу до предела, нижегородцы отставали совсем чуть-чуть - 45:47. И все же УНИКС с его очень сильной обоймой легионеров пока выше классом, особенно это чувствуется, когда команда выступает в родных стенах в столице Татарстана. Казанцам потребовалось немного времени, чтобы свое практически минимальное преимущество довести до двузначного - 62:51 на 28-й минуте.

В заключительной четверти УНИКС продолжал держать сложного соперника на относительно комфортной для себя дистанции по счету и праздновал победу. Лучшими бомбардирами в составе хозяев стали американец Айзея Кэнэн и хорват Марио Хезонья, набравшие по два десятка очков. Причем в активе Кэнэна пять дальних попаданий из восьми попыток. У "Нижнего Новгорода", в рядах которого всего один легионер латвиец Роландс Фрейманис, даже не выходивший на площадку, отличились Илья Платонов и Иван Стребков - по 13 очков.

До этой игры в таблице Единой лиги наблюдалось троевластие - по 8 побед и 2 поражения было у действующего чемпиона ЦСКА, сенсационно входящего в лидирующую группу саратовского "Автодора" и прошлогоднего финалиста плей-офф УНИКСа. Теперь же казанцы с показателем 9-2 находятся на первом месте. Напомним, что в Единой лиге промежуточное ранжирование команд в таблице ведется по проценту побед от общего количества проведенных матчей.

Ситуация в лидирующей группе на данный момент такова: УНИКС - 9 побед - 2 поражения, ЦСКА, "Автодор" - по 8-2, "Зенит" СПб - 7-3, "Парма" (Пермский край) - 6-4, "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 5-4. Нижегородцы после поражения в Казани ушли в отрицательный баланс (5-6) и находятся на седьмом месте. Последним в зоне попадания в плей-офф идет красноярский "Енисей" (4-7).

В понедельник пройдет суперматч "Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Начало в 20.00, прямая трансляция - на телеканале "Матч! Страна".

Комментарии

Велимир Перасович, главный тренер УНИКСа:

- Мы сражались против хорошей команды. Взять верх над нижегородцами очень ценно еще и потому, что это наш первый матч после двухнедельного игрового перерыва. Во время этой паузы, увы, мы не имели возможность полноценно тренироваться. Было непросто на физическом и эмоциональном уровнях.

Зоран Лукич, наставник БК "Нижний Новгород" и сборной России:

- Констатирую: заслуженная победа УНИКСа, четко и ясно выигранный матч. Вместе с тем, у меня нет серьезных замечаний к моим ребятам. Доволен тем, как они сражались. Считаю, мы улучшили свою игру после предыдущей неудачной встречи с "Енисеем". Рад, что матч в Казани обошелся без травм.

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