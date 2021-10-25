Стали известны лучшие игроки КХЛ по итогам игровой недели

Продолжается регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. И традиционно накануне стали известны имена лучших игроков по итогам игровой недели.

Лучшим вратарем в пятый раз в карьере и во второй раз в сезоне признан Ларс Юханссон из питерского СКА, одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Юханссона было нанесено 34 броска (17 в среднем за матч), из которых он отразил все.

Среди защитников не было равных Валттери Кемиляйнену из "Витязя". Игрок набрал семь (2+5) очков по системе "гол плюс пас" в трех матчах. К слову, это лучший показатель недели, в том числе и среди нападающих.

В нападении лучшим стал Сакари Маннинен ("Салават Юлаев"), набравший пять (3+2) очков в трех матчах недели. А вот у новичков отмечен вратарь Константин Шостак ("Северсталь"), одержавший с командой две победы в двух матчах недели.

Но вернемся к текущим матчам. В Западной конференции столичное "Динамо" принимало "Витязь" и уступило со счетом 2:5. Канадский нападающий "Динамо" Эрик О"Делл открыл счет на 5-й минуте, реализовав большинство. Через пять минут форвард "Витязя" Никита Гончаров забил ответную шайбу. При этом сухая серия вратаря "Динамо" Ивана Бочарова остановилась на отметке 69:15. Во втором периоде "Динамо" пропустило четырежды. Сначала забил Александр Яремчук, затем в большинстве забивали финны Валттери Кемиляйнен и Нико Оямяки. А под конец двадцатиминутки отличился все тот же Кемиляйнен. Он набирает очки в пятой игре подряд. Его соотечественник Оямяки не уходит со льда без очков в четвертой встрече кряду. Игрок "Динамо" Владислав Ефремов отыграл одну шайбу в третьей двадцатиминутке, набрав очки в четвертом поединке подряд, но это не помогло его команде.