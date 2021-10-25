"Спартак" одолел клуб из Пекина в чемпионате КХЛ

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжаются сражения в Западной и Восточной конференциях.

Порадовал своих поклонников столичный "Спартак", который на домашней арене одолел китайский "Куньлунь" - 4:2.

Шайбы на свой счет записали швед Эмиль Петтерссон (в большинстве) Дмитрий Кугрышев, Андрей Локтионов (в большинстве), финн Йори Лехтеря - у "Спартака", а также канадцы Брендон Йип - у "Куньлуня" (в большинстве) и Тайлер Вон.

Таким образом, "Спартак" одержал четвертую победу подряд, а вот "Куньлунь" уступил шестой раз подряд.

Порадовал сверхрезультативностью финский "Йокерит", который не оставил камня на камне от рижского "Динамо" - 8:0!

Финн Вели-Матти Савинайнен, американец Джордан Шредер, а также чех Давид Скленичка поразили ворота гостей в первой двадцатиминутке.

Финны Томми Кивистё и Калле Коссила, а также дважды тот же Шредер (один раз в большинстве) отличились во втором периоде, сделав счет 7:0.

В третьем периоде Джордан Шредер оформил покер.

Очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ получились результативными. Так, финский "Йокерит" забросил аж восемь шайб в ворота рижского "Динамо"

Интересным вышел поединок между "Салаватом Юлаевым" и ярославским "Локомотивом".

Встреча завершилась со счетом 3:3 в основное время, овертайм победителя не выявил. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Не забудем и об успехе ЦСКА, который приехал в гости к "Адмиралу" из Владивостока. В этом сезоне клубы уже встречались между собой. Армейцы Москвы оказались сильнее - 2:1. В этот раз история повторилась с зеркальной точностью.

"Красно-синие" оказались более удачливыми и добились успеха - 2:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Соркин и Сергей Плотников, у "Адмирала" единственный точный бросок на счету Либора Шулака.

"Упорный получился поединок, но главное - мы добились нужного результата. Есть что улучшать в игре. Работаем дальше", - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

К слову, для "красно-синих" победа стала первой в трех последних матчах, и с 27 очками ЦСКА находится на пятом месте в Западной конференции.

В другой встрече "Амур" одержал победу над минским "Динамо" - 3:0. Шайбы на счету Руслана Педана, Александра Шарова и Ивана Николишина.

Во всю кипят нешуточные страсти и в Национальной хоккейной лиге.

Клуб Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" в очередном поединке встречался с "Калгари".

Игроки "Вашингтона" уступали по ходу встречи, но сумели перевести матч в овертайм, где и потерпели поражение - 3:4. Победная шайба на счету Линдхольма, оформившего хет-трик.

При этом поздравим Александра Овечкина с очередной заброшенной шайбой в НХЛ.

Для российской звезды это уже 735-й точный "выстрел", и Овечкин приблизился в таблице лучших снайперов всех времен к идущему четвертым Бретту Халлу (741). Правда, от лидера списка Уэйна Гретцки его отделяют еще целых 159 голов.