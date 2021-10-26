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26.10.2021 11:23
Рубрика: Спорт

Сборная Болгарии по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира

Текст: Артур Нанян
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Победитель Олимпийских игр-2020 в Токио в групповом многоборье по художественной гимнастике сборная Болгарии отказалась от выступления на первенстве планеты в Японии, сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
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В турнире не примут участие Симона Дянкова, Мадлен Радуканова, Лаура Траатс, Стефани Кирякова и Эрика Зафирова. Об участии болгарок в индивидуальных соревнованиях пока ничего неизвестно.

Как отметили в пресс-службе болгарской федерации художественной гимнастики, команда снялась с чемпионата мира из-за травмы Лауры Траатс.

"Вчера у нас было две тренировки, после второй Траатс почувствовала сильную и резкую боль. Мы сразу же обратились за консультацией к нашему врачу. Он посчитал, что у Лауры серьезная травма и ее участие невозможно. Всем девочкам ужасно жаль, но здоровье превыше всего. Это единственное верное решение на данный момент", - говорится в сообщении.

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