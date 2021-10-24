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24.10.2021 16:43
Рубрика: Спорт

Гимнастка Мельникова завоевала серебро ЧМ в вольных упражнениях

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала обладательницей серебряной медали чемпионата мира в вольных упражнениях. Первое место заняла хозяйка соревновнований японка Маи Мураками. Третьей стала американка Лин Вон. Еще одна россиянка Владислава Уразова заняла четвертое место.

Фото: АР
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Отметим, что Мельникова лидировала после выступления Мураками, японская сторона подала протест, после удовлетворения которого представительница Страны восходящего солнца получила дополнительные 0,100 балла. Это позволило ей выйти вперед - она опередила россиянку всего на 0,066 балла.

"Мое разочарование очень велико, потому что мне судьи не дали полную базу, хотя у меня в жизни не было проблем с этим поворотом, который мне не засчитали. Мы подавали протест, но его не приняли", - сказала Мельникова ТАСС после соревнований.

На этих соревнованиях это уже третья медаль для Мельниковой. Ранее Ангелине не было равных в личном многоборье, а в опорном прыжке она стала бронзовой медалисткой.

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