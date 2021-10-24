Гимнастка Мельникова завоевала серебро ЧМ в вольных упражнениях

Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала обладательницей серебряной медали чемпионата мира в вольных упражнениях. Первое место заняла хозяйка соревновнований японка Маи Мураками. Третьей стала американка Лин Вон. Еще одна россиянка Владислава Уразова заняла четвертое место.

Отметим, что Мельникова лидировала после выступления Мураками, японская сторона подала протест, после удовлетворения которого представительница Страны восходящего солнца получила дополнительные 0,100 балла. Это позволило ей выйти вперед - она опередила россиянку всего на 0,066 балла.

"Мое разочарование очень велико, потому что мне судьи не дали полную базу, хотя у меня в жизни не было проблем с этим поворотом, который мне не засчитали. Мы подавали протест, но его не приняли", - сказала Мельникова ТАСС после соревнований.

На этих соревнованиях это уже третья медаль для Мельниковой. Ранее Ангелине не было равных в личном многоборье, а в опорном прыжке она стала бронзовой медалисткой.