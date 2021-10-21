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21.10.2021 22:00
Рубрика: Спорт

Мельникова впервые за 11 лет опередила американок

Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8593)
Олимпийская чемпионка Токио в команде Ангелина Мельникова выиграла для сборной России историческое золото чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходит в японском Китакюсю.
Ангелина Мельникова повторила успех Алии Мустафиной. Та взяла золото в многоборье в 2010-м. Фото: АР Ангелина Мельникова повторила успех Алии Мустафиной. Та взяла золото в многоборье в 2010-м. Фото: АР
Ангелина Мельникова повторила успех Алии Мустафиной. Та взяла золото в многоборье в 2010-м. Фото: АР

Мельникова одержала победу в индивидуальном многоборье. Последний раз наша спортсменка поднималась на высшую ступеньку пьедестала в этом виде программы ЧМ в 2010 году. Тогда это была Алия Мустафина. После нее победы праздновали только гимнастки из США.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Мельникова стала абсолютной чемпионкой мира по спортивной гимнастике

Ангелина по итогам четырех упражнений - на бревне, разновысоких брусьях, в опорном прыжке и вольных упражнениях - набрала 56,632 балла. Россиянка как раз опередила двух американок: Лиэнн Вонг (56,340) и Кайлу ди Челло (54,566). Еще одна представительница России Владислава Уразова заняла четвертое место (53,598).

Напомним, в квалификации Мельникова не только с первым результатом вышла в финал многоборья, но и отобралась во все четыре финала на отдельных снарядах. "Не знаю, какими словами можно описать этот день, но в пять финалов из пяти я точно попасть не ожидала. Особенно бревно, я не попадала в финал на бревне пять лет", - написала Мельникова в "Инстаграме". Так что ждем от Ангелины новых побед на этом чемпионате мира.

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