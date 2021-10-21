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Рубрика: Спорт

Россиянки добились серебра ЧМ в командном спринте

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8593)
Сборная России успешно начала свое выступление на чемпионате мира по велотреку во французском Рубе. Завоевано серебро в женском командном спринте.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Наши девушки в финальном заезде (дистанция 750 м) уступили команде Германии, финишировавшей с новым мировым рекордом - 46,064 секунды. Результат Дарьи Шмелевой, Натальи Антоновой и Яны Тыщенко - 46,718. Это рекорд страны. Серебряная награда вручена и Анастасии Войновой, которая принимала участие в двух заездах на подступах к финалу.
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В аналогичной дисциплине наша мужская команда (Иван Гладышев, Александр Шарапов, Павел Якушевский) в борьбе за бронзу уступила все той же Германии. В финале сборная Нидерландов была быстрее французов. Вообще, нынешнее мировое первенство должно было пройти в столице Туркменистана Ашхабаде, но Международный союз велосипедистов в начале лета объявил о переносе соревнований в связи с коронавирусными опасениями.

Город Рубе - культовое для велосипедистов место. Здесь на открытом велодроме ежегодно финиширует легендарная шоссейная однодневная гонка "Париж - Рубе". Но сейчас трековики соревнуются на новом, крытом велодроме, построенном девять лет назад.

ЧМ-2021 продлится до 24 октября. Всего будет разыграно 22 комплекта наград.

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