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06.10.2021 23:10
Рубрика: Спорт

Ростовцев взял первое "золото" взрослого ЧЕ по велоспорту

Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8581)
Россиянин Сергей Ростовцев выиграл золотую медаль в гонке с выбыванием на чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в швейцарском Гренхене.

Ростовцев выбрал правильную тактику и сумел занять первое место. Серебряным призером стал португалец Жуан Матиаш, "бронзу" завоевал француз Тома Буда.

Фото: EPA
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Для 24-летнего Сергея Ростовцева это первый титул на взрослом чемпионате Европы. Ранее старший сын чемпионки Олимпийских игр в Афинах в гонке по очкам Ольги Слюсаревой побеждал на чемпионате Европы среди юниоров, а также на чемпионате мира в возрастной категории до 23 лет.

Еще одну медаль в Гренхене завоевала женская сборная России в командном спринте. В финале за "бронзу" Наталия Антонова, Дарья Шмелева и Яна Тыщенко (по новым правилам женский командный спринт теперь проводится в три человека. - РГ") оказались сильнее сборной Великобритании. На предыдущих стадиях соревнований также выступала Анастасия Войнова. Победу одержала сборная Нидерландов, опередившая соперниц из Германии.

Чемпионат Европы - первый после Олимпиады крупный международный старт в велоспорте на треке. Напомним, что с Игр в Токио наша сборная привезла две медали. Войнова и Шмелева стали третьими в командном спринте, а Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская выиграли "бронзу" в мэдисоне.

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