Российские теннисистки обыграли Канаду в Кубке Билли Джин Кинг

Женская сборная России по теннису нанесла поражение команде Канады в матче Кубка Билли Джин Кинг.

На проходящем в Чехии турнире россиянки встречались с представительницами Канады, который в первом матче переиграли Францию - 2-1.

В первом одиночном матче встречались Дарья Касаткина и Кэрол Чжао. Россиянка сумела выиграть первый сет со счетом 6:3, а во втором соперница уже не сумела оказать упорного сопротивления - 6:1.

Вторыми на корт вышли Анастасия Павлюченкова и Ребекка Марино. В стартовой партии россиянка победила - 6:4. Но затем лидер сборной России стала ошибаться чуть чаще и второй сет остался за соперницей - 4:6. В решающем отрезке встречи Павлюченкова заиграла уверенно и легко добилась победы - 6:2.

В парной встрече, которая уже никак не влияла на итоговый результат, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова обыграли Габриэлу Дабровски и Марино.

В среду сборная России встретится с командой Франции.