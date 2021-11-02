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02.11.2021 19:00
Рубрика: Спорт

Российские теннисистки обыграли Канаду в Кубке Билли Джин Кинг

Текст: Максим Домчев
Женская сборная России по теннису нанесла поражение команде Канады в матче Кубка Билли Джин Кинг.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

На проходящем в Чехии турнире россиянки встречались с представительницами Канады, который в первом матче переиграли Францию - 2-1.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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В первом одиночном матче встречались Дарья Касаткина и Кэрол Чжао. Россиянка сумела выиграть первый сет со счетом 6:3, а во втором соперница уже не сумела оказать упорного сопротивления - 6:1.

Вторыми на корт вышли Анастасия Павлюченкова и Ребекка Марино. В стартовой партии россиянка победила - 6:4. Но затем лидер сборной России стала ошибаться чуть чаще и второй сет остался за соперницей - 4:6. В решающем отрезке встречи Павлюченкова заиграла уверенно и легко добилась победы - 6:2.

В парной встрече, которая уже никак не влияла на итоговый результат, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова обыграли Габриэлу Дабровски и Марино.

В среду сборная России встретится с командой Франции.

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