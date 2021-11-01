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01.11.2021 09:56
Рубрика: Спорт

Карацев поднялся на 16-ю строчку в рейтинге АТР

Текст: Максим Домчев
В понедельник АТР опубликовала обновленный рейтинг лучших игроков мира. Россиянин Аслан Карацев продолжил свое восхождение. На минувшей неделе он впервые в карьере попал в двадцатку сильнейших, а на этот раз сумел подняться на три позиции и теперь является 16-й ракеткой мира.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

После победы на турнире в Москве Карацев дошел до четвертьфинала в Санкт-Петербурге.

Фото: William WEST / AFP
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Свои позиции в рейтинге сохранили вторая ракетка мира Даниил Медведев и шестой номер рейтинга Андрей Рублев.

Карацев также сохранил 13-ю строчку в чемпионской гонке АТР и до сих пор имеет шансы попасть на итоговый турнир, который пройдет в Турине. На данный момент гарантировали поездку в Италию серб Новак Джокович, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, грек Стефанос Циципас, Александр Зверев из Германии и итальянец Маттео Берреттини.

Рейтинг ATP, 1 ноября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 10 340 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 9 540;

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) - 7 840;

4 (4). Александр Зверев (Германия) - 7 180;

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) - 5 635;

6 (6). Андрей Рублев (Россия) - 5 150…

31 (30). Карен Хачанов (Россия) - 1 706.

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