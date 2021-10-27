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27.10.2021 11:56
Рубрика: Спорт

Непривитые теннисисты не смогут сыграть на Australian Open

Текст: Артур Нанян
Власти австралийского штата Виктория запретили въезд в регион непривитым от коронавируса теннисистам, собирающимся принять участие в Открытом чемпионате Австралии. Об этом сообщает Reuters.
Фото: William WEST / AFP Фото: William WEST / AFP
Фото: William WEST / AFP

Предполагалось, что игроки, не прошедшие вакцинацию, получат разрешение на участие в турнире после прохождения 14-дневного карантина. Позднее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон добавил, что непривитым спортсменам будет разрешено въехать в страну, если они получат разрешение от штата Виктория. Но премьер-министр штата Дэниэл Эндрюс исключил такой вариант.

Фото: Seth Wenig/AP
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"Люди без вакцины не смогут попасть в пабы, кафе, рестораны, а также принимать участие во всех остальных мероприятиях. Никаких поблажек и исключений не будет. Таким образом, вопрос в основном решен", - заявил Эндрюс.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 20 января по 2 февраля 2022 года.

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