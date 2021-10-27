Непривитые теннисисты не смогут сыграть на Australian Open

Предполагалось, что игроки, не прошедшие вакцинацию, получат разрешение на участие в турнире после прохождения 14-дневного карантина. Позднее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон добавил, что непривитым спортсменам будет разрешено въехать в страну, если они получат разрешение от штата Виктория. Но премьер-министр штата Дэниэл Эндрюс исключил такой вариант.

"Люди без вакцины не смогут попасть в пабы, кафе, рестораны, а также принимать участие во всех остальных мероприятиях. Никаких поблажек и исключений не будет. Таким образом, вопрос в основном решен", - заявил Эндрюс.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 20 января по 2 февраля 2022 года.