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19.10.2021 17:59
Рубрика: Спорт

Теннисист Рублев намерен привиться для участия в Australian Open

Текст: Анна Козина
Организаторы первого в году турнира "Большого шлема" должны обнародовать официальный ковидный протокол для участников Australian Open в начале ноября. Но уже сейчас их позиция предельно ясна: обязательная вакцинация для спортсменов.

Накануне очередное подобное заявление сделал премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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- Вряд ли теннисисты, которые не прошли вакцинацию, получат визу в Австралию. Даже если это случится, им нужно будет отбыть двухнедельный карантин. Тогда как другим игрокам этого делать не придется. То же самое касается других видов спорта, будь то гольф и автоспорт, - приводят слова Эндрюса зарубежные СМИ. - Вирус не смотрит на то, сколько "шлемов" ты выиграл и какое место в рейтинге занимаешь. Прививаться должны все.

Последние слова как будто адресованы первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу, который является противником обязательной вакцинации. Australian Open для него самый успешный "мэйджор". Здесь он побеждал девять (!) раз и является действующим чемпионом. Однако из-за неизбежных ограничений еще не принял решение, будет ли защищать титул.

Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублев, которому на этой неделе подтверждать звание победителя "ВТБ Кубка Кремля", готов пройти вакцинацию от коронавируса.

- Сейчас ситуация с Австралией такая, что, если игроки хотят участвовать в турнире без карантина, они должны быть привитыми. Насколько я знаю, австралийцы идут на уступки и подтверждают многие вакцины, - отметил Андрей на пресс-конференции в Москве. - Сидеть в номере две недели, никуда не выходить, не тренироваться, не участвовать в турнирах и без подготовки стартовать на Australian Open - такой вариант никому не подходит. Поэтому многие будут прививаться, а те, кто не хочет - пропустят Австралию. В моем случае я буду прививаться.

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