Российский теннисист Рублев опустился на шестое место в рейтинге ATP

На официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) опубликован обновленный рейтинг. В топ-10 произошло сразу несколько изменений.

Одну позицию потерял россиянин Андрей Рублев - теперь он занимает шестое место. В то же время швейцарец Роджер Федерер выпал из топ-10, переместившись на 11-ю позицию, норвежец Каспер Рууд поднялся на девятую строчку, поляк Хуберт Хуркач - на десятую. Российский теннисист Аслан Карацев расположился на 22-м месте, другой соотечественник Карен Хачанов - на 31-м.

Лидирует в рейтинге по-прежнему представитель Сербии Новак Джокович, вслед за ним идут Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия) и Рафаэль Надаль (Испания).