Медведев не выступит на "Кубке Кремля"

В Москве после годичного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, стартовал традиционный теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля". Акцент в нынешнем розыгрыше делали на мужской сетке, где должны были сыграть все наши лучшие теннисисты, которые на ведущих ролях и в мировом туре. Это вторая ракетка мира Даниил Медведев, пятый номер рейтинга Андрей Рублев, Аслан Карацев (23) и Карен Хачанов (29). Но, к сожалению, Медведев заглянет на турнир, только чтобы пообщаться с болельщиками. На корты он не выйдет.

Победитель Открытого чемпионата США решил сняться с домашнего турнира из-за накопленной усталости. О своем состоянии Даниил рассказал еще после поражения от болгарина Григора Димитрова на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе, где он вел в матче со счетом 6:4, 4:1, а потом отдал восемь геймов подряд и в итоге уступил (6:4, 4:6, 3:6).

- К сожалению, в этом году я не смогу выступить на Кубке Кремля. Турнир в Москве - это особенная возможность сыграть дома при русских болельщиках. Я заявился на турнир и надеялся его сыграть, но из-за столь насыщенного графика турниров в 2021 году я почувствовал, что не готов физически выступать на 100 процентов, - написал Медведев на своей странице в "Твиттере". - Это решение далось мне тяжело, но мне пришлось его принять, чтобы закончить сезон с хорошими результатами.

В отсутствие Даниила Медведева первой ракеткой турнира будет действующий чемпион Андрей Рублев

Следующим турниром Медведева должен стать "Мастерс" в Париже, который пройдет с 1 по 7 ноября. Там россиянин будет защищать титул. Так что резоны Даниила понятны. Это подтвердил и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев на пресс-конференции после жеребьевки турнира.

- Договоренность об участии Дани Медведева была. Но понятно, что он получил большую нагрузку по ходу сезона. На фоне усталости и нагрузок всем тяжело: Циципас и Зверев тоже проиграли в Индиан-Уэллсе, - отметил Тарпищев. - У нас была оговорка: если его состояние будет не очень, то он может сняться. У него еще Париж, итоговый и Кубок Дэвиса. Надо учитывать состояние спортсмена, поэтому право выбора было за ним.

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В отсутствие Медведева первой ракеткой соревнований станет действующий чемпион Андрей Рублев. Хотя и ему придется очень непросто в этом году. Рублев и Аслан Карацев только что сыграли в Индиан-Уэллсе финал парного разряда. Россияне уступили в решающем матче Джону Пирсу (Австралия) и Филипу Полашеку (Словакия) со счетом 3:6, 6:7 (5:7). Оба теннисиста столкнутся с проблемами акклиматизации и восстановления после длительного перелета. Здорово бы помог заряд позитивной энергии в случае победы, но таков спорт. Впрочем, директор мужского турнира Амир Тарпищев считает, что у Рублева неплохая сетка.

- Рублев в первом своем матче получит в соперники либо обладателя wild card Романа Сафиуллина, либо Адриана Маннарино, с которым они играли в финале "ВТБ Кубок Кремля"-2019. Если Рублев сможет восстановиться после Америки, я думаю, что он сможет сыграть на турнире достаточно неплохо. Чуть позже ему может достаться в соперники американец Томми Пол, которому он уступил в одиночке в Индиан-Уэллсе, либо хорват Марин Чилич - тут уже Томми Пол и Марин Чилич будут определять, кому из них играть с Рублевым, - отметил Амир Тарпищев. - Непростая сетка и у Карена Хачанова: ему "светит" Дакворт, а дальше - Бублик. Матчи однозначно будут захватывающими. Аслан Карацев, скорее всего, в своем стартовом поединке встретится с Миомиром Кецмановичем, который сейчас играет очень прилично. Думаю, что практически все матчи на турнире будут очень боевыми и интересными.