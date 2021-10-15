Чемпион US Open Медведев неожиданно проиграл в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка "Мастерса" в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев явно раньше, чем планировал, вылетел с турнира, проиграв в четвертом круге болгарину Григору Димитрову. Так что на американских кортах не осталось российских теннисистов. Карен Хачанов уступил представителю Грузии Николозу Басилашвили - 4:6, 6:7 (6:8), а Аслан Карацев - поляку Хуберту Хуркачу (1:6, 3:6). Андрей Рублев сошел с дистанции еще раньше, в третьем круге.

Но поражение лидера посева, который в случае итоговой победы к тому же имел шанс в ближайшее время сместить серба Новака Джоковича и подняться на первую строчку мирового рейтинга, конечно, было самым чувствительным. Тем более что Медведев взял первый сет, во втором вел со счетом 4:1, а потом отдал восемь (!) геймов подряд. Даниил признался, что никогда раньше не проигрывал три-четыре гейма подряд на своей подаче на харде. Но это, по его словам, лишь подтверждает тот факт, что корты в Индиан-Уэллсе слишком медленные, как грунтовые. А это точно не самое любимое покрытие россиянина. С другой стороны, дело, наверняка, не только в этом. Ведь Даниилу уже случалось растрачивать преимущество. После удачного первого сета он уступил Хуркачу на Уимблдоне, а потом Рублеву на "Мастерсе" в Цинциннати. Ситуацию по-прежнему немного сглаживает недавний триумф на Открытом чемпионате США.

- Григор играл лучше, чем все мои соперники на US Open, - приводит слова Медведева АТР. - Если бы я проиграл финал в Нью-Йорке, возможно, я был бы более самокритичен и суров в оценке произошедшего. Мы еще не говорили с тренером. Но я и сам вижу причины, по которым это случилось. Я бы не назвал это поражение концом света. Вот если бы это был турнир "Большого шлема", то такую неудачу было бы сложнее пережить. Теперь я собираюсь продолжить работу над собой и своей игрой, и постараюсь стать лучше в следующий раз, потому что Индиан-Уэллс мне очень нравится. И в один прекрасный день я хочу попытаться добиться большего.

Медведев также заявил, что чувствовал себя измотанным в Индиан-Уэллсе. А ведь на следующей неделе он должен выступать перед домашней публикой на турнире в Москве. Контракт подписан. Но окончательно с планами Даниил определится 15 октября.