Рублев вышел в полуфинал турнира в Сан-Диего

Российский теннисист Андрей Рублев стал полуфиналистом проходящего в Сан-Диего турнира.

В четвертьфинале Рублев встречался с представителем Аргентины Диего Шварцманом. В первом сете россиянин превосходил соперника во всем и уверенно добился успеха - 6:1.

Но аргентинец сумел собраться и во второй партии оказать более серьезное сопротивление. И лишь при счете 5:5 он позволил Рублеву выиграть два гейма подряд.

Соперником россиянина в полуфинале станет британец Кэмерон Норри.

Не смог преодолеть стадию четвертьфинала еще один представитель России Аслан Карацев. Он встречался с болгарином Григором Димитровым. Соперники обменялись выигранными партиями со счетом 6:1, но в решающий момент сказался опыт Димитрова - 6:2, и он вышел в полуфинал, где его соперником станет Каспер Рууд из Норвегии.