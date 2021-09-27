Медведев и Рублев со сборной Европы отпраздновали победу в Кубке Лэйвера

Сборная Европы, в составе которой выступали сразу двое россиян - вторая ракетка мира Даниил Медведев и пятый номер рейтинга Андрей Рублев, одержала досрочную победу над командой остального мира в выставочном турнире Кубок Лэйвера.

Причем соревнования в Бостоне завершились досрочно. Когда Рублев и представитель Германии, олимпийский чемпион Токио в одиночке Александр Зверев выиграли в парном разряде в первом матче третьего игрового дня и получили три очка (по схеме два очка - во второй день, одно - в стартовый. - "РГ"), стало понятно, что у соперников нет никаких шансов побороться за трофей. В программе оставалось три матча. Даже если бы сборная остального мира прыгнула выше головы, то набрала бы только 9 очков. При этом после победы Рублева и Зверева команда Европы вела со счетом 14-1. Так что Кубок Лэйвера достался европейцам во главе с капитаном Бьорном Боргом.

Отпраздновав это событие и на корте, и в раздевалке, в том числе побрызгав друг друга шампанским, а может, и немного пригубив игристого, теннисисты вернулись к зрителям и провели еще один парный матч. Даниил Медведев и норвежец Каспер Рууд уступили канадцу Феликсу Оже-Альяссиму и аргентинцу Диего Шварцману.

Этот результат в зачет уже не шел. Но Медведев успел отметиться на Кубке Лэйвера, войдя в историю турнира. Пусть она и не такая богатая. Во второй игровой день российский теннисист победил канадца Дениса Шаповалова со счетом 6:4, 6:0. С 2017 года, года основания соревнований, навесить сопернику "баранку" не удавалось еще никому. Отметим также, что для Медведева это был первый матч после победы над сербом Новаком Джоковичем в финале US Open-2021.

В активе Андрея Рублева - целых три победы. В одиночке он обыграл Шварцмана, а в парном разряде одинаково успешно сыграл и со Зверевым, и с греком Стефаносом Циципасом. "В этом году у меня были два по-настоящему эмоциональных момента. Это завоевание золотой олимпийской медали и участие в Кубке Лэйвера. Это то, что останется со мной навсегда", - приводит слова Рублева Sky Sports.

Турнир действительно классный. Роджер Федерер, который является одним из организаторов, вдохновился Кубком Райдера - гольф-турниром, проходящим между командами Европы и США. 20-кратный обладатель "Больших шлемов" перенес все действо на корт и дал турниру имя легендарного австралийского теннисиста Рода Лэйвера.

Идея включить в одну команду или даже одну пару игроков, которые в Туре считаются принципиальными соперниками, безусловно, хороша и добавляет зрелищности. Однако проблемы у формата все же имеются. Для сборной Европы - это четвертая победа в четырех проведенных турнирах (в 2020 году он был отменен из-за пандемии коронавируса. - "РГ"). По сути, интригу убивает регламент.

Согласно правилам трое из шести игроков в каждой команде квалифицируются на турнир на основе их рейтинга в одиночном разряде на момент первого понедельника после US Open. Остальные трое - выбор капитанов команд. Плюс четкое разделение на сборные Европы и мира.

Так уже сложилось, что топ-10 нынешнего рейтинга состоит только из европейцев: Медведев (2), Циципас (3), Зверев (4), Рублев (5), Берреттини (7) и Рууд (10). Сравним с командой мира: Оже-Альяссим (11), Шаповалов (12), Шварцман (15), Опелка (19), Изнер (22), Кирьос (95).

Понятно, что победа той или другой команды - это чисто символический момент. Люди идут на турнир ради шоу: увидеть топовых теннисистов, своих кумиров, попереживать за них во время ярких матчей. А когда один из соперников выносит другого со счетом 6:0, а два потенциально очень крутых одиночных матча вообще отменяются, так как Кубок уже вручен, появляются недовольные. Возможно, кто-то из зрителей шепнул Федереру, пропускавшему турнир из-за операции на колене и сидевшему на трибуне, что правила игры нужно поменять. Например, формировать команды не по географическому и национальному признаку. А устроить драфт наподобие того, что существует в НХЛ.

Правда, представители команды Европы счастливы. Медведев уже намекнул, что готов участвовать в турнире все следующие десять лет. Причем непременно хочет все время побеждать. А еще один 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль, также восстанавливающийся после травмы, считай, уже заявился на турнир 2022 года. "Роджер, сыграем в парном разряде в следующем году?" - обратился Надаль к Федереру в "сториз" своего Instagram.