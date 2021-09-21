Медведев будет первой ракеткой московского теннисного турнира

У московского турнира "ВТБ Кубок Кремля", который пройдет с 18 по 24 октября сразу на двух площадках - во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и во Дворце спорта "Лужники", будет сильнейший состав за последнее время.

Мужскую сетку возглавит вторая ракетка мира Даниил Медведев, который всего десять дней назад выиграл свой первый "Большой шлем" в карьере и увез заветный трофей с US Open. В соревнованиях примут участие пятый номер рейтинга Андрей Рублев, а также Аслан Карацев и Карен Хачанов, входящие в топ-30 лучших теннисистов мира. Помимо российской "Большой четверки" в заявке представлены двукратный победитель Кубка Кремля, чемпион US Open 2014 года хорват Марин Чилич и финалист московского турнира двух последних лет француз Адриан Маннарино.

У девушек состав тоже очень представительный. На кортах в Москве выступят пять победительниц турниров "Большого шлема": это чемпионки US Open 2021 и 2019 годов Эмма Радукану и Бьянка Андрееску, обладательница титула на "Ролан Гаррос"-2017 Елена Остапенко, неоднократные чемпионки "мэйджоров" Гарбинье Мугуруса и Анжелика Кербер. На ВТБ Кубок Кремля заявились олимпийские чемпионки Токио-2020 Белинда Бенчич (одиночный разряд) и Анастасия Павлюченкова (микст). Не забудем про московскую чемпионку 2018 года Дарью Касаткину и финалистку Уимблдона 2021 года в парном разряде Веронику Кудерметову. Всего в составе 14 теннисисток из топ-30.

Директор женского турнира Алексей Селиваненко отметил, что в обеих сетках это сильнейшая заявка за последние годы с уникальным сочетанием игроков.

- Они побеждали на турнирах "Большого шлема" и Олимпийских играх: почти половина заявившихся игроков, 15 человек, являются победителями или финалистами данных соревнований, имея в общей сложности 13 побед на турнирах "Большого шлема" и три на Олимпиадах в одиночных или парных разрядах, - цитирует Селиваненко пресс-служба. - Мне особенно приятно, что к нам возвращаются победители прошлых лет, в этом году это шесть человек. И, конечно, отдельно стоит отметить, что оба чемпиона завершившегося недавно US Open Эмма Радукану и Даниил Медведев заявились на наши соревнования.