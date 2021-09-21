Медведев будет первой ракеткой московского теннисного турнира

Новости

Талибы попросили ООН права обратиться к мировым лидерам 21.09.2021
В Роспотребнадзоре назвали число привитых от гриппа россиян 21.09.2021
Задержан мужчина, захвативший заложников в Германии 21.09.2021
Китай пообещал никогда ни на кого не нападать 21.09.2021
В Германии неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса 21.09.2021
Новым постпредом РФ при ОДКБ стал Микаэл Агасандян 21.09.2021
Россияне стали реже брать ипотеку 21.09.2021
Тегеран заявил о намерении вернуться к возобновлению ядерной сделки 21.09.2021
Дэниел Крэйг выступил против того, чтобы Джеймс Бонд стал женщиной 21.09.2021
В Казани начался Международный форум Kazan Digital Week 21.09.2021
На калорийную газировку могут ввести акциз 21.09.2021
Google купит офисное здание в Нью-Йорке за 2,1 миллиарда долларов 21.09.2021
Силуанов: Решения о запуске программы обратного выкупа ОФЗ пока нет 21.09.2021
Силуанов объяснил исключение "Русала" из плана по росту НДПИ 21.09.2021
Правительство обсудит с бизнесом изменения в налогообложении 21.09.2021
Клиент убил сотрудника АЗС в Германии из-за скандала с маской 21.09.2021
Финансирование АПК увеличат более чем на 36,5 млрд рублей за три года 21.09.2021
Почти 161 тыс. человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21.09.2021
Силуанов уточнил, кому придется платить повышенный НДПИ 21.09.2021
Минфин не рассматривает увеличение налоговой нагрузки на "Газпром" 21.09.2021
Глава Минфина рассказал, куда пойдут средства от штрафа "Норникеля" 21.09.2021
В ФСС назвали максимальную выплату за один день больничного 21.09.2021
Лавров 22 сентября примет участие во встрече "пятерки" в рамках ГА ООН 21.09.2021
Отрывок из новой серии "Что, если...?" от Marvel заранее слили в Сеть 21.09.2021
Минфин оценил доходы бюджета после изменения ставок некоторых налогов 21.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
21.09.2021 22:47
Рубрика: Спорт

Медведев будет первой ракеткой московского теннисного турнира

Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 216(8567)
У московского турнира "ВТБ Кубок Кремля", который пройдет с 18 по 24 октября сразу на двух площадках - во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и во Дворце спорта "Лужники", будет сильнейший состав за последнее время.

Мужскую сетку возглавит вторая ракетка мира Даниил Медведев, который всего десять дней назад выиграл свой первый "Большой шлем" в карьере и увез заветный трофей с US Open. В соревнованиях примут участие пятый номер рейтинга Андрей Рублев, а также Аслан Карацев и Карен Хачанов, входящие в топ-30 лучших теннисистов мира. Помимо российской "Большой четверки" в заявке представлены двукратный победитель Кубка Кремля, чемпион US Open 2014 года хорват Марин Чилич и финалист московского турнира двух последних лет француз Адриан Маннарино.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Россиянин Андрей Рублев вошел в пятерку сильнейших теннисистов мира

У девушек состав тоже очень представительный. На кортах в Москве выступят пять победительниц турниров "Большого шлема": это чемпионки US Open 2021 и 2019 годов Эмма Радукану и Бьянка Андрееску, обладательница титула на "Ролан Гаррос"-2017 Елена Остапенко, неоднократные чемпионки "мэйджоров" Гарбинье Мугуруса и Анжелика Кербер. На ВТБ Кубок Кремля заявились олимпийские чемпионки Токио-2020 Белинда Бенчич (одиночный разряд) и Анастасия Павлюченкова (микст). Не забудем про московскую чемпионку 2018 года Дарью Касаткину и финалистку Уимблдона 2021 года в парном разряде Веронику Кудерметову. Всего в составе 14 теннисисток из топ-30.

Директор женского турнира Алексей Селиваненко отметил, что в обеих сетках это сильнейшая заявка за последние годы с уникальным сочетанием игроков.

- Они побеждали на турнирах "Большого шлема" и Олимпийских играх: почти половина заявившихся игроков, 15 человек, являются победителями или финалистами данных соревнований, имея в общей сложности 13 побед на турнирах "Большого шлема" и три на Олимпиадах в одиночных или парных разрядах, - цитирует Селиваненко пресс-служба. - Мне особенно приятно, что к нам возвращаются победители прошлых лет, в этом году это шесть человек. И, конечно, отдельно стоит отметить, что оба чемпиона завершившегося недавно US Open Эмма Радукану и Даниил Медведев заявились на наши соревнования.

Спорт Теннис Игроки