Россиянин Андрей Рублев вошел в пятерку сильнейших теннисистов мира

Андрей Рублев вошел в пятерку сильнейших теннисистов мира, опередив Рафаэля Надаля. Даниил Медведев после победы на US Open приблизился к первому номеру рейтинга Новаку Джоковичу. Это следует из новой версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), опубликованной на официальном сайте организации.
Первую строчку сохранил серб Новак Джокович. Его обидчик в финале US Open Медведев сократил отставание от лидера до 1300 очков.
Еще один россиянин Андрей Рублев поднялся на две позиции и стал пятой ракеткой мира. Он опередил испанца Рафаэля Надаля и Доминика Тима из Австрии.
Рейтинг ATP, версия от 13 сентября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 133 очка;
2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 10 780;
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) - 8 350;
4 (4). Александр Зверев (Германия) - 7 760;
5 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6 130…
25 (25). Аслан Карацев (Россия) - 2 074...
27 (28). Карен Хачанов (Россия) - 1 965.