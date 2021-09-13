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13.09.2021 08:24
Рубрика: Спорт

Россиянин Андрей Рублев вошел в пятерку сильнейших теннисистов мира

Текст: Максим Домчев
Андрей Рублев вошел в пятерку сильнейших теннисистов мира, опередив Рафаэля Надаля. Даниил Медведев после победы на US Open приблизился к первому номеру рейтинга Новаку Джоковичу. Это следует из новой версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), опубликованной на официальном сайте организации.

Первую строчку сохранил серб Новак Джокович. Его обидчик в финале US Open Медведев сократил отставание от лидера до 1300 очков.

Фото: Виктор Васенин/РГ
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Еще один россиянин Андрей Рублев поднялся на две позиции и стал пятой ракеткой мира. Он опередил испанца Рафаэля Надаля и Доминика Тима из Австрии.

Рейтинг ATP, версия от 13 сентября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 133 очка;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 10 780;

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) - 8 350;

4 (4). Александр Зверев (Германия) - 7 760;

5 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6 130…

25 (25). Аслан Карацев (Россия) - 2 074...

27 (28). Карен Хачанов (Россия) - 1 965.

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