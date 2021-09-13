Россиянин Андрей Рублев вошел в пятерку сильнейших теннисистов мира

Первую строчку сохранил серб Новак Джокович. Его обидчик в финале US Open Медведев сократил отставание от лидера до 1300 очков.

Еще один россиянин Андрей Рублев поднялся на две позиции и стал пятой ракеткой мира. Он опередил испанца Рафаэля Надаля и Доминика Тима из Австрии.

Рейтинг ATP, версия от 13 сентября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 133 очка;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 10 780;

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) - 8 350;

4 (4). Александр Зверев (Германия) - 7 760;

5 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6 130…

25 (25). Аслан Карацев (Россия) - 2 074...

27 (28). Карен Хачанов (Россия) - 1 965.