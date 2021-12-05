Новости

Путин назвал востребованным закон о российском Красном кресте 22:04
Шойгу проведет в Индии консультации в формате "2+2" 22:01
Более 400 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:39
В "Сириусе" на Кубке Союзного государства победил белорусский самбист 21:33
В московском метро диггер остановил движение на час 20:57
Белый дом: Байден с нетерпением ждет переговоров с Путиным 20:51
Путин: Международные данные говорят об эффективности "Спутника V" 20:46
На зеленой и оранжевой ветках московского метро восстановлено движение 20:29
Путин заявил об отсутствии миграционных потоков из России в Европу 20:20
В Польше подтвердили задержание российского сухогруза "Руслана" 20:00
На оранжевой ветке столичного метро частично ограничили движение 19:58
Путин попросил Красный крест помочь с продвижением вакцин от коронавируса 19:51
В Ростовской области задержан сбежавший из психбольницы убийца 19:47
Полиция в Брюсселе водометами разогнала демонстрантов 19:42
Экипажу задержанного в Польше сухогруза из РФ ничего не угрожает 19:23
В Москве фура снесла шесть автомобилей 19:21
В ГД прокомментировали инцидент на белорусско-украинской границе 18:50
Бастрыкин поручил проверить деятельность Оксимирона и Noize MC 18:45
"Динамо" сократило отставание от "Зенита", обыграв "Уфу" 18:35
Путин исполнит три детских желания 18:18
"Желтый" уровень погодной опасности в столице продлили до вторника 18:04
Россия вне списка: Социологи назвали десять самых пьющих стран 18:02
Умер автор "Песни о маленьком трубаче" Сергей Крылов 17:58
В Австрии погибли три лыжника и двое пострадали из-за схода лавины 17:50
Полиция в Берлине задержала почти 60 ковид-диссидентов 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
05.12.2021 21:33
Рубрика: Спорт

В "Сириусе" на Кубке Союзного государства победил белорусский самбист

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Ирина Белова Фото: Ирина Белова
Фото: Ирина Белова

В воскресенье на федеральной территории "Сириус" завершилось ежегодное международное спортивное соревнование "Кубок Союзного государства Беларуси и России по самбо". Среди основных организаторов - Ассоциация спортсменов "Мы родом из самбо" при поддержке Международной и Всероссийской федераций самбо. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко направили телеграммы в адрес участников соревнований и пожелали побед сильнейшим спортсменам.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Сборная России выиграла чемпионат мира по самбо

В Кубке приняли участие 16 сильнейших спортсменов мира по персональному приглашению в абсолютной весовой категории. Победителем стал белорусский самбист Андрей Казусенок.

- Все приезжали за победой, в том числе и я, - рассказал он. - Организация соревнований на высшем уровне.

В финале Казусенок сразился с российским спортсменом Артемом Осипенко, отметившим, что ему было очень интересно побороться с самбистами такого высочайшего класса.

- Раньше мы никогда не встречались на ковре, - уточнил он.

Фото: Ирина Белова

В торжественном мероприятии принял участие Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

- Такой удивительный тон отношений в корпорации борцов сложился еще с советских времен, - отметил он. - Для нас эти соревнования - пример дружбы, взаимовыручки, искренности и доверия. По сути, мы все команда Союзного государства, и сегодня встретились здесь. Не зря на Кубке представлены два национальных флага - Республики Беларусь и Российской Федерации. Сомнений о проведении в этом году соревнований не было.

Фото: Президентский спортивный клуб / instagram.com/sportclub.by
Хоккейная команда президента Беларуси одержала очередную победу

По словам президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева, этот год хоть и пандемийный, но очень удачный для самбо.

- В июне получили признание международного комитета - самбо стал олимпийским видом спорта, - заключил он. - Я надеюсь, что в ближайшее время наши ребята, которые выступали на Кубке Союзного государства, и те, кто еще готовится к этому старту, смогут принять участие в Олимпийских играх, и мы будем за них болеть.

Напомним, что впервые Кубок Союзного государства по самбо прошел в 2018 году, а в 2019 году он был посвящен 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства.

СОЮЗ. Беларусь-Россия Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды