В "Сириусе" на Кубке Союзного государства победил белорусский самбист

В воскресенье на федеральной территории "Сириус" завершилось ежегодное международное спортивное соревнование "Кубок Союзного государства Беларуси и России по самбо". Среди основных организаторов - Ассоциация спортсменов "Мы родом из самбо" при поддержке Международной и Всероссийской федераций самбо. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко направили телеграммы в адрес участников соревнований и пожелали побед сильнейшим спортсменам.

В Кубке приняли участие 16 сильнейших спортсменов мира по персональному приглашению в абсолютной весовой категории. Победителем стал белорусский самбист Андрей Казусенок.

- Все приезжали за победой, в том числе и я, - рассказал он. - Организация соревнований на высшем уровне.

В финале Казусенок сразился с российским спортсменом Артемом Осипенко, отметившим, что ему было очень интересно побороться с самбистами такого высочайшего класса.

- Раньше мы никогда не встречались на ковре, - уточнил он.

Фото: Ирина Белова

В торжественном мероприятии принял участие Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

- Такой удивительный тон отношений в корпорации борцов сложился еще с советских времен, - отметил он. - Для нас эти соревнования - пример дружбы, взаимовыручки, искренности и доверия. По сути, мы все команда Союзного государства, и сегодня встретились здесь. Не зря на Кубке представлены два национальных флага - Республики Беларусь и Российской Федерации. Сомнений о проведении в этом году соревнований не было.

По словам президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева, этот год хоть и пандемийный, но очень удачный для самбо.

- В июне получили признание международного комитета - самбо стал олимпийским видом спорта, - заключил он. - Я надеюсь, что в ближайшее время наши ребята, которые выступали на Кубке Союзного государства, и те, кто еще готовится к этому старту, смогут принять участие в Олимпийских играх, и мы будем за них болеть.

Напомним, что впервые Кубок Союзного государства по самбо прошел в 2018 году, а в 2019 году он был посвящен 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства.