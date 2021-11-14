Сборная России выиграла чемпионат мира по самбо

Сборная России по самбо выиграла общекомандный зачет на проходившем в Узбекистане чемпионате мира. Он завершился в воскресенье в Ташкенте.

Больше всех наград, в том числе и золотых медалей, выиграла сборная России. Они завоевали 18 наград, из которых восемь золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые.

Хозяева соревнований - сборная Узбекистана, стала второй. На счету хозяев три золота, 5 серебряных наград и 3 бронзы. Замкнули тройку спортсмены из Беларуси - 3 золотых и 5 бронзовых медалей. Чемпионами мира в боевом самбо стали Шейх-Мансур Хабибулаев (до 64 кг), Руслан Гасанханов (до 71 кг), Магомед Магомедов (до 88 кг) и Расул Магомедов (до 98 кг).

В спортивном самбо титулы чемпионов мира завоевали Ольга Артошина (свыше 80 кг), Никита Клецков (весовая категория до 71 кг), Уали Куржев (до 79 кг) и Артем Осипенко (свыше 98 кг).