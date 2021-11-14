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14.11.2021 19:29
Рубрика: Спорт

Все больше стран развивают самбо

Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8609)
Очень важная новость, которая свидетельствует о том, что признание самбо официальным олимпийским видом спорта еще больше повысило интерес к этому виду единоборств.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

На очередном Конгрессе ФИАС членами организации стали национальные федерации Австралии, Новой Гвинеи и Саудовской Аравии, и в ФИАС теперь 97 стран. Видимо, уже в будущем году количество членов перевалило за сотню. Кандидатами в состав ФИАС признаны Гаити, Новая Зеландия, Республика Конго и Ямайка. Далеко не все международные федерации, спортсмены которых борются (в отличие от мастеров самбо) за медали летних Олимпиад, могут сравниться с самбистами по численности.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Лучшие российские самбисты поборются за медали чемпионата мира

И конечно, резко возросла конкуренция. Не зря главный тренер нашей сборной Дмитрий Трошкин был сдержан на прогнозы перед чемпионатом, говоря, что "борьба покажет, кто лучший на ковре". После первого дня команда Всероссийской федерации самбо находилась, несмотря на семь завоеванных в каждой категории медалей, лишь на третьем месте, пропустив вперед по количеству золотых наград сборные Казахстана и Беларуси. Наши победили в боевом самбо, где Расул Магомедов был лучшим в категории до 98 кг.

Зато какое приятное разнообразие царит в медальной таблице. В боевом самбо в весе 98+ победил камерунец Джантоу Нано Максвелл, а его соотечественник - третий призер в категории 98 кг. Элис Шлезингер (Израиль) лучшая среди женщин в весе до 72 кг. А призовые места, завоеванные самбистами, к примеру, таких стран, как Бруней, Тринидад и Тобаго, выглядят пока даже несколько экзотично. Но это только пока.

Во второй день все встало на привычные места. У россиян еще шесть наград, три из которых золотые: Никита Клецков (вес до 71 кг), Уали Куржев (до 79 кг) и Шейх-Мансур Хабибулаев (боевое самбо до 64 кг). В четырнадцати весовых категориях завоевано 13 медалей - четыре золотых, пять серебряных и четыре бронзовых. Заметим, что наши женщины на верхнюю ступень пьедестала еще не поднимались, довольствуясь серебром и бронзой.

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