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28.11.2021 23:05
Рубрика: Спорт

Овечкин забросил 749-ю шайбу в НХЛ

Текст: Артур Нанян

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин открыл счет в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролины".

Фото: REUTERS
Овечкин установил очередной рекорд результативности

Шайбу Овечкин забросил с передачи своего соотечественника Дмитрия Орлова. Этот гол стал для Александра 749-м в карьере в НХЛ. До чеха Яромира Ягра ему осталось 17 шайб. К слову, россиянин в 27-й раз забил минимум десять голов за календарный месяц. Ранее в ноябре он отличился во встречах с "Флоридой" (дважды), "Баффало", "Коламбусом", "Сан-Хосе" и "Сиэтлом".

Добавим также, что Овечкин вышел на 107-е место по числу сыгранных матчей в НХЛ, догнав экс-нападающего "Торонто" и "Чикаго" Эрика Нестеренко.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры Александр Овечкин