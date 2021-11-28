Овечкин забросил 749-ю шайбу в НХЛ

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин открыл счет в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролины".

Шайбу Овечкин забросил с передачи своего соотечественника Дмитрия Орлова. Этот гол стал для Александра 749-м в карьере в НХЛ. До чеха Яромира Ягра ему осталось 17 шайб. К слову, россиянин в 27-й раз забил минимум десять голов за календарный месяц. Ранее в ноябре он отличился во встречах с "Флоридой" (дважды), "Баффало", "Коламбусом", "Сан-Хосе" и "Сиэтлом".

Добавим также, что Овечкин вышел на 107-е место по числу сыгранных матчей в НХЛ, догнав экс-нападающего "Торонто" и "Чикаго" Эрика Нестеренко.