Новости

Израиль разрешил отслеживать местоположение носителей омикрон-штамма 21:31
Зоран Лукич: Два дня говорим про настрой на Исландию 21:26
До 1 623 сократилось количество военнослужащих с коронавирусом 21:17
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Градского 21:13
В Москве квартиру "нарезали" на шесть студий 21:10
Песков не будет пока делать назальную вакцину от коронавируса 21:07
Песков назвал беспочвенными утверждения об агрессивных намерениях России 20:56
Песков назвал формат возможной встречи Путина с Байденом 20:49
Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира 20:35
Во Франции рак простаты признают профессиональным заболеванием 20:11
В некоторых регионах официальная стоимость жилья поднимется почти вдвое 20:05
В Берлине призвали конгресс США не вводить санкции против "Северного потока-2" 20:01
В Перу в результате мощного землетрясения обрушилась башня 16-го века 19:51
"Динамо" на последних минутах вырвало победу над "Рубином" 19:39
Российский биатлонист забыл палки и опоздал на старт спринта 19:33
Ушел из жизни основатель одной из команд "Формулы-1" Фрэнк Уильямс 19:30
В США назвали способ защититься от нового штамма коронавируса "омикрон" 19:17
Умер экс-заместитель главы ФСИН Николай Баринов 19:07
"Закрыто в принципе все": в Нидерландах вводят вечерний локдаун 18:42
Вяльбе заявила об уходе аналитика сборной России после постов в соцсетях 18:24
На Ставрополье "КамАЗ" снес 12-тонную систему "Платон" 18:19
На МКАД замечено такси с ребенком за рулем 18:09
БДК "Азов" впервые в новейшей истории получил Георгиевский флаг 18:09
Глава Минтруда рассказал о зарплатах бюджетников в декабре 17:54
В Донбассе перехвачен очередной украинский беспилотник 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
28.11.2021 21:26
Рубрика: Спорт

Зоран Лукич: Два дня говорим про настрой на Исландию

Текст: Илья Соболев (Санкт-Петербург)
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич рассказал о подготовке команды ко второму матчу квалификации Кубка мира-2023 против Исландии. Напомним, в первом матче наши одолели Италию - 92:78.

Зоран, как проходит подготовка к грядущей игре?

Зоран Лукич: Посмотрим, что поменяется. Возможно, будет ротация в команде. В зависимости от состояния игроков. Если говорить о стиле исландской команды, это атипичный, резкий баскетбол. Возможно, в чем-то они похожи на итальянцев, но это команда, которая бросает очень много трехочковых. Самое важное - это ответственность. Возьмем последние матчи: Греция проиграла Великобритании, Беларусь очень уверенно обыграла Турцию. Нужно ждать сюрприза от любого соперника.

Насколько важно для команды, что к сборной присоединились три игрока из "Зенита"?

Зоран Лукич: Для команды это очень важно. С окончательным составом определимся сегодня вечером. Сейчас мы работаем над командной химией, взаимодействиями. Думаю, для всех кандидатов в сборную очень важно находиться здесь.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Андрей Кириленко: В последние шесть лет мы слишком много бегали за игроками

Насколько для вас важна поддержка болельщиков?

Зоран Лукич: Прошу прощения, смотреть по сторонам времени нет. Болельщиков было очень много, и я надеюсь, что на Исландию их придет не меньше. Главное, уважение к сопернику.

Насколько безболезненно получается вписывать ребят из "Зенита" в сборную?

Зоран Лукич: Для них это не очень просто. Тот же Кулагин вышел только в последнем матче "Зенита" против "Панатинаикоса". Он еще не восстановился до конца. Андрей Зубков, говорили с ним. Он много переживает из-за того, как играл в последнем месяце. Пытаюсь достучаться до него. Денис Захаров не получает много игрового времени, и это очень жалко. Впрочем, это не касается только Дениса. Все ребята голодные до игрового времени. Надо подготовить такой коллектив, который готов выиграть матч.

Проясните ситуацию с Димой Кулагиным? Какова вероятность, что он все-таки сыграет за сборную?

Зоран Лукич: Я хочу по-человечески и профессионально поговорить с игроком. Мы разговаривали с ним уже. Он пропустил 20 дней. Он вышел на игру с "Панатинаикосом", но не получил большого игрового времени. Обсудим эту тему с игроком и примем решение вечером.

Андрей Кириленко сказал, что с точки зрения психологии матч против Исландии будет сложнее, чем игра с Италией….

Зоран Лукич: Конечно, не хотим получать "урок". Понимаем, что даже Швейцария в отдельно взятом матче может выиграть у любого соперника. Таких примеров много. Два дня только об этом и говорим.

Семен Антонов: Перед матчем с Италией было очень волнительно

Видите у игроков правильный настрой?

Зоран Лукич: Команда в хорошем настрое. Когда выигрываем - настроение всегда хорошее. Но тут все зависит не только от нас, но и от соперника. Мы пытаемся не давать игрокам больше, чем нужно. Последняя тренировка меня порадовала. Исландцы выиграли у Нидерландов. Наверное, это не случайно. Значит, к ним надо относиться соответствующим образом.

Спорт Баскетбол