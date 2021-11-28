Зоран Лукич: Два дня говорим про настрой на Исландию

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич рассказал о подготовке команды ко второму матчу квалификации Кубка мира-2023 против Исландии. Напомним, в первом матче наши одолели Италию - 92:78.

Зоран, как проходит подготовка к грядущей игре?

Зоран Лукич: Посмотрим, что поменяется. Возможно, будет ротация в команде. В зависимости от состояния игроков. Если говорить о стиле исландской команды, это атипичный, резкий баскетбол. Возможно, в чем-то они похожи на итальянцев, но это команда, которая бросает очень много трехочковых. Самое важное - это ответственность. Возьмем последние матчи: Греция проиграла Великобритании, Беларусь очень уверенно обыграла Турцию. Нужно ждать сюрприза от любого соперника.

Насколько важно для команды, что к сборной присоединились три игрока из "Зенита"?

Зоран Лукич: Для команды это очень важно. С окончательным составом определимся сегодня вечером. Сейчас мы работаем над командной химией, взаимодействиями. Думаю, для всех кандидатов в сборную очень важно находиться здесь.

Насколько для вас важна поддержка болельщиков?

Зоран Лукич: Прошу прощения, смотреть по сторонам времени нет. Болельщиков было очень много, и я надеюсь, что на Исландию их придет не меньше. Главное, уважение к сопернику.

Насколько безболезненно получается вписывать ребят из "Зенита" в сборную?

Зоран Лукич: Для них это не очень просто. Тот же Кулагин вышел только в последнем матче "Зенита" против "Панатинаикоса". Он еще не восстановился до конца. Андрей Зубков, говорили с ним. Он много переживает из-за того, как играл в последнем месяце. Пытаюсь достучаться до него. Денис Захаров не получает много игрового времени, и это очень жалко. Впрочем, это не касается только Дениса. Все ребята голодные до игрового времени. Надо подготовить такой коллектив, который готов выиграть матч.

Проясните ситуацию с Димой Кулагиным? Какова вероятность, что он все-таки сыграет за сборную?

Зоран Лукич: Я хочу по-человечески и профессионально поговорить с игроком. Мы разговаривали с ним уже. Он пропустил 20 дней. Он вышел на игру с "Панатинаикосом", но не получил большого игрового времени. Обсудим эту тему с игроком и примем решение вечером.

Андрей Кириленко сказал, что с точки зрения психологии матч против Исландии будет сложнее, чем игра с Италией….

Зоран Лукич: Конечно, не хотим получать "урок". Понимаем, что даже Швейцария в отдельно взятом матче может выиграть у любого соперника. Таких примеров много. Два дня только об этом и говорим.

Видите у игроков правильный настрой?

Зоран Лукич: Команда в хорошем настрое. Когда выигрываем - настроение всегда хорошее. Но тут все зависит не только от нас, но и от соперника. Мы пытаемся не давать игрокам больше, чем нужно. Последняя тренировка меня порадовала. Исландцы выиграли у Нидерландов. Наверное, это не случайно. Значит, к ним надо относиться соответствующим образом.