Зоран Лукич: Сказал ребятам, порадуемся, когда обыграем еще и Исландию

Главный тренер сборной России Зоран Лукич поделился впечатлениями от победы подопечных над Италией (92:78) в первом матче квалификации ЧМ-2023. Эта игра стала для Лукича дебютной во главе российской национальной команды.

Зоран Лукич: Трудная игра для нас. Я мог бы сказать, что не чувствовал давление, но напряжение было даже в воздухе. Нам очень нужна была эта победа. Терпели три четверти. У нас был шанс оторваться от итальянцев и раньше, но я даже рад, что этого не произошло. Ключевым моментом четвертой четверти стала отличная защита, у нас стали появляться легкие броски, и мы добились победы. Первая победа - это первая галочка. Я уже сказал игрокам: порадуемся после игры с Исландией.

Трудно ли будет встроить в игру, особенно после такой победы, баскетболистов "Зенита", которые подъедут в расположение команды завтра?

Зоран Лукич: Это не будет легко, но мы плакать не собираемся. Вот эта обстановка, ситуация знакома для нас. В тренировочном процессе постараемся добиться максимума. Не хочу быть пессимистом. Все команды имеют проблемы. Итальянцы те же. Но сегодня в какой-то момент начали кайфовать от баскетбола. Забыли, как это выглядит. Сейчас это нужно вывести на уровень и не потерять самое важное - результат.

Как оцените игру Славы Зайцева. Кажется, он привнес много энергии?

Зоран Лукич: Все игроки были хороши. Не хочу никого выделять. Каждый игрок сегодня вышел на площадку, понимая свою роль. Вот вы говорите про энергию Зайцева, а я могу вам сказать, как были важны выходы Ильницкого, Валиева. Валиев, может, и не набрал очков, но дал агрессии и помог команде.