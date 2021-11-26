Вячеслав Зайцев: Выиграли за счет защиты

Защитник сборной России по баскетболу Вячеслав Зайцев объяснил за счет чего нашим удалось обыграть Италию (92:78) в стартовом матче квалификации ЧМ-2023.

Вячеслав Зайцев: У нас новая команда, в самом начале был мандраж, но потом собрались, стали играть в защите и с хорошим отрывом выиграли.

За счет чего удалось, наконец, оторваться от итальянцев, которые несколько раз возвращались в игру?

Вячеслав Зайцев: Считаю, что за счет защиты. Хорошо оборонялись и после этого пришли попадания. Начали обыгрываться, делиться друг с другом мячом и забили хорошие броски.

В команде много новичков: трудно было нащупать игровые связи?

Вячеслав Зайцев: Все отлично. Как вы видели, сыгрались ко второй половине, двигали мяч. И попадали тяжелые броски, как Антон Астапкович с одной ноги. Это придало энергии.