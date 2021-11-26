Вячеслав Зайцев: Выиграли за счет защиты

Новости

Зоран Лукич: Сказал ребятам, порадуемся, когда обыграем еще и Исландию 22:23
Семен Антонов: Перед матчем с Италией было очень волнительно 22:16
В Telegram появится функция только для владельцев iPhone 22:08
Минюст внес в список иностранных агентов главреда Sota.Vision 22:04
Семнадцать французских полицейских ранены в ходе беспорядков на Мартинике 22:02
Какие страны ввели ограничения на авиасообщение со странами Африки 21:59
Пилотный проект по tax free продлен до конца 2022 года 21:44
В Росреестре рассказали, зачем вносить электронную почту в ЕГРН 21:41
Минюст дополнил список иностранных агентов "Нобелевским призывом" 21:37
Валиева посвятила выступление в Сочи памяти своей бабушки 21:30
ВОЗ назвала южноафриканский штамм COVID-19 греческой буквой омикрон 21:30
Задержанный на МКАД наркокурьер оказался рецидивистом 21:19
Умер легендарный советский футболист и тренер Герман Зонин 21:04
Путин подарил Алиеву и Пашиняну по оливковой ветви 20:50
Путин провел трехстороннюю встречу с главами Азербайджана и Армении 20:14
Оперштаб: В России новый штамм COVID-19 не обнаружили 20:13
Карпин назвал "нормальным" жребий сборной России в стыках ЧМ-2022 20:01
Генсек НАТО: Принцип коллективной обороны не распространяется на Украину 19:58
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку 19:55
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в первой партии матча за мировую корону 19:55
В Росстате рассказали, когда появятся результаты сельхозмикропереписи 19:48
Власти Кузбасса выплатят по 250 тысяч родным погибших шахтеров 19:44
На Дону проверят "глушители" для регистраторов в автомобилях ГИБДД 19:39
Павлюченко - Ходыкин лидируют после короткой программы на Гран-при в Сочи 19:30
Цена Brent впервые с сентября опустилась ниже 73 долларов 19:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
26.11.2021 22:15
Рубрика: Спорт

Вячеслав Зайцев: Выиграли за счет защиты

Текст: Илья Соболев ( Санкт-Петербург)
Защитник сборной России по баскетболу Вячеслав Зайцев объяснил за счет чего нашим удалось обыграть Италию (92:78) в стартовом матче квалификации ЧМ-2023.
Фото: Mike Kireev/REUTERS Фото: Mike Kireev/REUTERS
Фото: Mike Kireev/REUTERS
Фото: Mike Kireev/REUTERS
Сборная России одолела Италию в первом матче квалификации Кубка мира-2023

Вячеслав Зайцев: У нас новая команда, в самом начале был мандраж, но потом собрались, стали играть в защите и с хорошим отрывом выиграли.

За счет чего удалось, наконец, оторваться от итальянцев, которые несколько раз возвращались в игру?

Вячеслав Зайцев: Считаю, что за счет защиты. Хорошо оборонялись и после этого пришли попадания. Начали обыгрываться, делиться друг с другом мячом и забили хорошие броски.

В команде много новичков: трудно было нащупать игровые связи?

Вячеслав Зайцев: Все отлично. Как вы видели, сыгрались ко второй половине, двигали мяч. И попадали тяжелые броски, как Антон Астапкович с одной ноги. Это придало энергии.

Спорт Баскетбол