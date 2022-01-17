Сборная России по гандболу вышла в основной раунд ЧЕ

Мужская сборная России по гандболу выиграла и третий матч предварительного этапа ЧЕ и вышла в основной раунд турнира.

В последние годы мужская сборная России по гандболу нечасто радует болельщиков. Но на этот раз она сумела пройти в основной раунд чемпионата Европы, выиграв все три матча в группе.

К заключительной игре со Словакией россияне подошли с потерями в составе. Из-за положительных тестов на коронавирус выбыли три игрока - Андрей Верещагин, Даниил Шишкарев и Евгений Дземин.

Но это не стало помехой. Уже в первой половине сборная России добилась перевеса в 10 мячей и уверенно довела встречу до победы - 36:27.

В составе российской команды семь мячей забросил Марк Косоротов.