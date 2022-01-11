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11.01.2022 18:00
Рубрика: Спорт

Мужская сборная России по гандболу выступит на континентальном первенстве

Текст: Илья Трисвятский
Мужская сборная страны 13 января матчем с Литвой в словацком Кошице берет старт на финальном турнире чемпионата Европы. Спортивная задача, обозначенная президентом Федерации гандбола России (ФГР) Сергеем Шишкаревым, выглядит довольно скромно, но привязана к реалиям - попадание в сильнейшую восьмерку.
У сборной России много атлетичных игроков, но часто хромают тактика и техническая подготовка. Фото: Gettyimages У сборной России много атлетичных игроков, но часто хромают тактика и техническая подготовка. Фото: Gettyimages
У сборной России много атлетичных игроков, но часто хромают тактика и техническая подготовка. Фото: Gettyimages

Россияне не отобрались на последние три Олимпиады, с 2015-го на четырех подряд чемпионатах мира были "надцатыми", а на предыдущем континентальном первенстве два года назад финишировали на 22-й позиции из 24 участников.

Фото: EPA
Женская сборная России по гандболу уступила Норвегии в четвертьфинале ЧМ

Хуже некуда. Уроженец союзной Югославии, серб по национальности, обладатель немецкого паспорта Петкович на посту главного тренера нашей сборной сменил Эдуарда Кокшарова как раз после того провального ЧЕ-2020. Первым крупным турниром для Велимира стал прошлогодний чемпионат мира в Египте, где россияне на втором этапе уступили хозяевам и потерпели разгромное поражение от Швеции. В итоге лишь 14-е место. Но Петкович свой пост сохранил.

Сейчас он столкнулся с травмами и болезнями ряда ведущих игроков, команда не в оптимальном составе, много необстрелянных новичков. Обращает на себя внимание присутствие 22-летнего Радомира Врачевича. Но это вовсе не натурализованный иностранец, а воспитанник спортшколы Тимашевска Краснодарского края. Отец у него - серб, мать - русская.

Чемпионат пройдет в венгерских Будапеште, Дебрецене и Сегеде, словацких Братиславе и Кошице. 24 участника разбиты на шесть квартетов. Помимо Литвы, нашими соперниками в группе "F" будут словаки и бронзовый призер Евро-2020 Норвегия. В следующий раунд выйдут по паре лучших команд от каждой четверки, они образуют две новые шестерки. В зачет пойдет результат встречи, сыгранной соперниками на первом этапе.

Где будем смотреть

13 января, четверг

"Матч ТВ"

19.55. Россия - Литва. Прямая трансляция.

Состав сборной России

Вратари: Андрей Верещагин ("Пермские медведи"), Артем Грушко ("Чеховские медведи"), Виктор Киреев (ЦСКА).

Левые крайние: Роман Остащенко ("Чеховские медведи"), Игорь Сорока (ЦСКА).

Правые крайние: Дмитрий Корнев, Даниил Шишкарев (оба - "Чеховские медведи").

Линейные: Павел Андреев, Александр Ермаков (оба - "Чеховские медведи"), Радомир Врачевич ("Виктор", Ставрополь).

Правые полусредние: Никита Каменев, Александр Котов (оба - "Чеховские медведи").

Левые полусредние: Михаил Виноградов ("Брегенц", Австрия), Евгений Дземин ("Чеховские медведи"), Сергей Косоротов ("Висла", Польша), Дмитрий Санталов ("Мешков Брест", Беларусь).

Разыгрывающие: Валентин Воробьев (ЦСКА), Дмитрий Житников ("Висла").

Спорт Виды спорта Гандбол