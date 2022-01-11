Мужская сборная России по гандболу выступит на континентальном первенстве

Мужская сборная страны 13 января матчем с Литвой в словацком Кошице берет старт на финальном турнире чемпионата Европы. Спортивная задача, обозначенная президентом Федерации гандбола России (ФГР) Сергеем Шишкаревым, выглядит довольно скромно, но привязана к реалиям - попадание в сильнейшую восьмерку.

У сборной России много атлетичных игроков, но часто хромают тактика и техническая подготовка. Фото: Gettyimages

Россияне не отобрались на последние три Олимпиады, с 2015-го на четырех подряд чемпионатах мира были "надцатыми", а на предыдущем континентальном первенстве два года назад финишировали на 22-й позиции из 24 участников.

Хуже некуда. Уроженец союзной Югославии, серб по национальности, обладатель немецкого паспорта Петкович на посту главного тренера нашей сборной сменил Эдуарда Кокшарова как раз после того провального ЧЕ-2020. Первым крупным турниром для Велимира стал прошлогодний чемпионат мира в Египте, где россияне на втором этапе уступили хозяевам и потерпели разгромное поражение от Швеции. В итоге лишь 14-е место. Но Петкович свой пост сохранил.

Сейчас он столкнулся с травмами и болезнями ряда ведущих игроков, команда не в оптимальном составе, много необстрелянных новичков. Обращает на себя внимание присутствие 22-летнего Радомира Врачевича. Но это вовсе не натурализованный иностранец, а воспитанник спортшколы Тимашевска Краснодарского края. Отец у него - серб, мать - русская.

Чемпионат пройдет в венгерских Будапеште, Дебрецене и Сегеде, словацких Братиславе и Кошице. 24 участника разбиты на шесть квартетов. Помимо Литвы, нашими соперниками в группе "F" будут словаки и бронзовый призер Евро-2020 Норвегия. В следующий раунд выйдут по паре лучших команд от каждой четверки, они образуют две новые шестерки. В зачет пойдет результат встречи, сыгранной соперниками на первом этапе.

Где будем смотреть

13 января, четверг

"Матч ТВ"

19.55. Россия - Литва. Прямая трансляция.

Состав сборной России

Вратари: Андрей Верещагин ("Пермские медведи"), Артем Грушко ("Чеховские медведи"), Виктор Киреев (ЦСКА).

Левые крайние: Роман Остащенко ("Чеховские медведи"), Игорь Сорока (ЦСКА).

Правые крайние: Дмитрий Корнев, Даниил Шишкарев (оба - "Чеховские медведи").

Линейные: Павел Андреев, Александр Ермаков (оба - "Чеховские медведи"), Радомир Врачевич ("Виктор", Ставрополь).

Правые полусредние: Никита Каменев, Александр Котов (оба - "Чеховские медведи").

Левые полусредние: Михаил Виноградов ("Брегенц", Австрия), Евгений Дземин ("Чеховские медведи"), Сергей Косоротов ("Висла", Польша), Дмитрий Санталов ("Мешков Брест", Беларусь).

Разыгрывающие: Валентин Воробьев (ЦСКА), Дмитрий Житников ("Висла").