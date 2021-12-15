Женская сборная России по гандболу уступили Норвегии в четвертьфинале ЧМ

Женская сборная России в четвертьфинале чемпионата мира вчера встречалась с действующим обладателем континентального "золота" Норвегией. Наши девушки потерпели поражение со счетом 28:34. На этом турнир в Испании для команды главного тренера Людмилы Бодниевой завершен, отдельных матчей за 5-8-е места регламент не предполагает.

Елена Михайличенко и ее подруги по команде в Испании остались без медалей, зато набрались необходимого опыта. Фото: EPA

До игры норвежки считались фаворитами - и по мнению специалистов, и по бесстрастным котировкам букмекеров. После серебряной для нас Олимпиады в Токио состав сборной России кардинально омолодился, у скандинавок этот процесс проходит точечно.

В начале встречи на площадке Дворца спорта городка Гранольерс много проблем доставила нашей обороне игрок амплуа линейного Кари Братсет Дале. Адресованные ей мячи перехватить не удавалось, скандинавка с минимально допустимой дистанции почти в упор бросала по воротам Полины Каплиной. Именно настырная Дале в очередной атаке увеличила отрыв своей команды до четырех мячей - 13:9 к середине первого тайма.

В следующие четверть часа россиянкам удалось стабилизировать игру, Каплина несколько раз выручала сейвами, однако сократить отставание не удалось. На перерыв соперники ушли при счете 19:15 в пользу Норвегии. Хоть и действовали команды в быстром стиле, так много за тайм подопечным Бодниевой пропускать непозволительно. После отдыха северянки продолжали гнуть свою линию, контролировали ход матча и держали наших девушек на дистанции по счету.

В пятницу состоятся полуфиналы. Норвегия сразится с Испанией, выбившей из борьбы Германию (26:21). Датчанки, разобравшиеся с Бразилией (30:25), встретятся с победителем матча Франция - Швеция. Здесь результат стал известен вчера поздно вечером, уже после подписания этого номера "РГ".